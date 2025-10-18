चूरू पुलिस का लोगों को धनतेरस गिफ्ट! 35 लाख रुपये के 122 चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद

दीपावली के त्योहार से पहले चूरू पुलिस ने आमजन को तोहफे के रूप में उनके चोरी और गुम हुए फोन वापस लौट आए हैं. पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर करीबन 35 लख रुपये के छोरी और गुम हुए 122 मोबाइल उनके मालिकों को वापस लौट आए हैं जिससे उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी गई. आज धनतेरस के दिन फोन मिलाने के बाद सभी ने पुलिस का धन्यवाद भी दिया.

चूरू पुलिस नें आमजन के गुम हुए और चोरी हुए 122 मोबाइल फ़ोन शनिवार (18 अक्टूवर) क़ो एसपी दफ़्तर में मालिकों क़ो लौटाए तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आयी. एसपी जय यादव नें कहा चोरी हुए और गुम हुए सभी मोबाइल की बाजार क़ीमत करीब 35 लाख है धनतेरस पर एक पीड़ित के लिए इससे बड़ी ख़ुशी और क्या होगी ज़ब उसके खून पसीने की गाढ़ी कमाई से खरीदा मोबाइल फ़ोन गुम और चोरी के बाद उसे वापिस मील गया.

' पड़ोसी जिलों की पुलिस से कार्डिनेशन करके बरामद किए फोन '

एसपी यादव नें कहा जिले के विभिन्न थानो में दर्ज मोबाइल फ़ोन की गुम और चोरी की रिपोर्ट पर जिला स्तर पर गठित साईबर सैल की टीम नें तकनीक का इस्तेमाल कर अंतर राज्य पुलिस और पड़ोसी जिलों की पुलिस से कार्डिनेशन करके सभी 122 मोबाइल फ़ोन बरामद किए है.

मोबाइल फोन बरामद से लोगों में राहत

एसपी यादव नें कहा अधिकतर चोरी हुए और गुम हुए ये मोबाइल फ़ोन ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के है जिनके लिए 15 से 30 हजार रुपये की रकम मायने रखती है और मोबाइल चोरी या गुम होने पर नए मोबाइल फ़ोन का खर्च डबल मार करता है ऐसे में चूरू पुलिस की साईबर सैल टीम नें सक्रियता दिखाते हुए इन सभी लोगों क़ो राहत प्रदान करते हुए बरामद मोबाइल फ़ोन लौटाए है.