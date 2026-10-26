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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननागौर: सरपंच चुनाव हारीं चिड़ी देवी, गांव ने दिल खोलकर दिए 25 लाख रुपये

नागौर: सरपंच चुनाव हारीं चिड़ी देवी, गांव ने दिल खोलकर दिए 25 लाख रुपये

राजस्थान के नागौर जिले के मोड़ी गांव ने सरपंच चुनाव में हार का सामना करने वाली चिड़ी देवी के परिवार को निराशा में अकेला नहीं छोड़ा बल्कि 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है. ये मामला चर्चा में है.

Written By : मनोज सोनी, नागौर |  Updated at : 26 Oct 2026 12:02 PM (IST)
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चुनाव में जीत और हार के बाद अक्सर रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, लेकिन नागौर जिले के मोड़ी गांव ने सामाजिक एकता और भाईचारे की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है. सरपंच चुनाव में हार का सामना करने वाली चिड़ी देवी के परिवार को गांव के लोगों ने निराशा में अकेला नहीं छोड़ा.

परिवार को अकेला छोड़ने की बजाय गांव के लोगों ने 25 लाख रुपए की सहयोग राशि भेंट की. ग्रामीणों की इस पहल ने संदेश दिया कि चुनावी नतीजे भले ही कुछ भी हों, लेकिन आपसी प्रेम, सम्मान और अपनापन सबसे बड़ा होता है.

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चुनाव हारीं, लेकिन गांव का दिल जीत लिया!

मुंडवा पंचायत समिति के अंतर्गत भदौरा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मोड़ी में 36 कौम के ग्रामीणों ने साधारण परिवार से आने वाले हेमाराम राव की पत्नी चिड़ी देवी को सरपंच पद का प्रत्याशी बनाया था. ग्रामीणों ने एकजुट होकर उनके समर्थन में प्रचार किया और मतदान भी किया, लेकिन चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया.

चुनाव में हार के बाद ग्रामीणों ने एक अनूठी पहल की. गांव में आयोजित सभा में विभिन्न समाजों के लोगों ने आपसी सहयोग से राशि एकत्रित की और हेमाराम राव के परिवार को सम्मानपूर्वक 25 लाख रुपए भेंट किए. ग्रामीणों का उद्देश्य परिवार के प्रति अपना समर्थन जताना और चुनाव के आर्थिक बोझ में सहयोग करना था.

हेमाराम राव बोले- गांव के प्यार ने बदल दी निराशा

इस सहयोग से भावुक हुए हेमाराम राव ने ग्रामीणों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि सरपंच नहीं बन पाने का मलाल जरूर था, लेकिन गांव के लोगों ने जो प्यार, विश्वास और सहयोग दिया, उसने निराशा को खुशी और गर्व में बदल दिया. उनके मुताबिक, पद और प्रतिष्ठा से बढ़कर पूरे गांव का साथ और अपनापन है. कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 5 और 6 से नवनिर्वाचित वार्ड पंच सहदेवराम गोलिया और जगराम गोलिया को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर गांव के विभिन्न समाजों के लोग मौजूद रहे.

मोड़ी गांव ने दिया बड़ा संदेश

मोड़ी गांव की यह पहल बताती है कि लोकतंत्र में चुनावी मुकाबला अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक रिश्ते और भाईचारा उससे कहीं ऊपर हैं. जहां चुनावी हार के बाद भी पूरा गांव किसी परिवार के साथ खड़ा हो जाए, वहां एकजुटता केवल नारा नहीं, बल्कि समाज की असली ताकत बन जाती है. मोड़ी गांव की यह कहानी सिर्फ 25 लाख रुपए के सहयोग की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है, जो जीत-हार से नहीं टूटता. संदेश साफ है कि सरपंच की कुर्सी भले न मिली, लेकिन चिड़ी देवी के परिवार ने पूरे गांव का दिल जीत लिया.

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Published at : 26 Oct 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
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