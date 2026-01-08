मुंबई के कारोबारी परिवार का गौसेवा के लिए 2 करोड़ का दान, स्कूलों और अस्पतालों के लिए भी योगदान

राजस्थान के बीकानेर जिले में गौ माता की सेवा और गौशालाओं की हालत बेहतर करने के लिए सरकार की जगह समाज के लोगों को सामने आने के लिए प्रेरित करने के मकसद से जिले में एक कारोबारी परिवार ने राज्य की 320 गौशालाओं के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए दान में दिए हैं. गोसेवक संत पदमाराम कुलारिया की 5वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवार से जुड़े लोगों ने स्कूल और अस्पताल के निर्माण और उनके रिनोवेशन के लिए भी लाखों रुपए का चंदा दिया है.

5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर विश्राम मीणा सहित जिले के आला अधिकारी और राजस्थान भर से आए गौ सेवकों और गौ प्रेमियों की भीड़ उमड़ी थी, जैसे मानो गौ सेवकों की भीड़ लोक देवता के दर्शनों हेतु उमड़ी हो. सभी लोगों ने जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अपनी शिरकत दी , वहीं ब्रह्मलीन गौ सेवी संत पदमाराम कूलरिया की याद में उनके बेटों ने पदम स्मारक बनवाया, जिसे दुनिया भर में पिता के प्रति पुत्रों के प्रेम की मिसाल के नाम से जाना जाएगा.

मुबंई के कारोबारी परिवार की सोशल मीडिया पर चर्चा

मूल रूप से राजस्थान के बीकानेर जिले का रहने वाला यह परिवार पिछले लंबे अरसे से मुबंई शिफ्ट हो चुका है. गौ सेवक पदमा राम की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र कानाराम, शंकर, और धर्म कुलरिया और संत पदमाराम कुलरिया के पौत्र सुरेश,नरेश ,पुखराज, पंकज सहित पूरा परिवार हर साल बीकानेर आता है और गौ सेवा व लोगों की मदद के लिए पैसे खर्च करता है. बहरहाल राजस्थान में गौशालाओं की हालत को लेकर हो रही सियासत और आरोप प्रत्यारोप के बीच मुबंई से आए कारोबारी परिवार की यह पहल सोशल मीडिया पर चर्चा का सबब बनी हुई है. लोग इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. संत की पुण्यतिथि के मौके पर मेले और संगीत संध्या का भी आयोजन किया गया था.

पिता जी ने संत परंपरा के प्रतिनिधि बनकर किया काम

गौ सेवी ब्रह्मलीन संत पदमाराम कुलरिया के पुत्र गो सेवी शंकर कुलरिया ने बताया कि हमारे पिता गृहस्थी में थे, लेकिन उन्होंने सच्चे अर्थों में संत परंपरा के प्रतिनिधि बनकर काम किया और अपने जीवन को दीपक की तरह स्वयं जलकर, दूसरों को प्रकाश देते रहे. वहीं आगे उन्होंने बताया कि पिताजी ने गौ सेवा, मानव सेवा, चिकित्सा सहायता, शिक्षा खेल पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए कई कार्य किए हैं. हमारे पिताजी ने हमें यहीं सिखाया कि सच्चा धर्म वहीं है जो समाज के काम आ सके. इसलिए हम लोगों इसी उद्देश्य से गांव में विश्व प्रसिद्ध सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी निर्मित कर रहे हैं.