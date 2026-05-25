भीलवाड़ा में बड़ा हादसा, बेकाबू बस गहरी खाई में गिरी, 30 यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्थानीय लोगों और पुलिस ने चलाया राहत कार्य.

राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सरहद के पास सिंगोली के तिलस्वा घाट पर अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलटने से बस में सवार 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. यह बस मध्य प्रदेश के सिंगौली से राजस्थान के भीलवाड़ा आ रही थी. यात्रियों से भरी बस बिजौलिया के पास करीब 40 फीट गहरी खाई में गिर गई. घायलों को मध्य प्रदेश के सिंगोली अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है. वहीं, गंभीर रूप से घायल हुए 6 लोगों को भीलवाड़ा रेफर करने की जानकारी सामने आयी है.

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. मामला सिंगोली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिलस्वा घाट का है. जानकारी के मुताबिक सिंगोली से भीलवाड़ा मार्ग पर चलने वाली निजी यात्री बस अचानक हादसे का शिकार हो गई. बताया जा रहा है कि घाट के एक मोड़ पर रफ्तार तेज होने और सामने अचानक बाइक सवार के आ जाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. अनियंत्रित होने से यात्रियों से भरी बस सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी.

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हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई

बस के खाई में गिरते ही चीख-पुकार मच गई. इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों, राहगीरों और वहां मौजूद लोगों ने इंसानियत दिखाई. बिना वक्त गंवाए लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए. ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए बस के अंदर फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत सिंगोली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में घायलों के परिजनों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.

भीड़ इकट्ठा होने के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. इस दर्दनाक हादसे में 25 से अधिक यात्रियों के घायल होने की खबर है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन यात्रियों को भीलवाड़ा रेफर किया गया हैं. प्रारंभिक जांच और यात्रियों के अनुसार, बस की तेज रफ्तार और लापरवाही को ही हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. मामला सिंगोली एमपी पुलिस थाना क्षेत्र में आने से वहां की पुलिस मामले में जांच कर रही हैं.

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