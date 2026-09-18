राजस्थान: बीजेपी को बड़ी कामयाबी, 305 में 32 निकायों में निर्विरोध निर्वाचन

राजस्थान नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है. राज्य के 305 निकायों में से 32 निकायों में प्रमुख पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. इनमें बीजेपी के 28 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. यानी निर्विरोध निर्वाचित हुए कुल उम्मीदवारों में करीब 88 फीसदी बीजेपी के हैं. कांग्रेस के भी दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि दो निकायों में निर्दलीय उम्मीदवारों के सामने कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं होने के कारण वे भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं.

निर्विरोध निर्वाचित हुए उम्मीदवारों में दो नगर निगमों के मेयर भी शामिल हैं. इसके अलावा अलग-अलग नगर निकायों में चेयरमैन और अन्य प्रमुख पदों पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है. कुल 32 निर्विरोध निर्वाचनों में 17 पदों पर महिला उम्मीदवार निर्विरोध चुनी गई हैं.

अब बाकी बची 273 निकाय प्रमुखों की सीटों पर 21 सितंबर को वोट डाले जाएंगे. इन सीटों पर ज्यादातर जगहों पर सीधा मुकाबला है, जबकि कुछ निकायों में मुकाबला त्रिकोणीय भी है.

भरतपुर में बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी

बीजेपी को सबसे बड़ी कामयाबी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह नगर भरतपुर में मेयर की सीट पर मिली है. भरतपुर नगर निगम में निर्दलीय पार्षदों के पास साफ बहुमत था और बीजेपी बहुमत से काफी पीछे थी. इसके बावजूद निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन वापस ले लेने के बाद बीजेपी की अनुराधा सिंह निर्विरोध मेयर निर्वाचित हो गईं.

मुख्यमंत्री के गृह जिले में बहुमत से काफी पीछे होने के बावजूद बीजेपी का निर्विरोध मेयर बनना पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक कामयाबी माना जा रहा है. भरतपुर में जिस स्थिति में बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, वहां मेयर पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है.

भीलवाड़ा में भी बीजेपी की महिला उम्मीदवार निर्विरोध

भरतपुर के साथ ही भीलवाड़ा जिले में भी बीजेपी की महिला उम्मीदवार निर्विरोध मेयर निर्वाचित हुई हैं. यहां बीजेपी की जसवंत कंवर निर्विरोध मेयर चुनी गई हैं. इस तरह दो नगर निगमों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने बिना मतदान के ही मेयर पद हासिल कर लिया है.

21 साल की जेन जी कीर्ति गोसाईवाल निर्विरोध चेयरमैन

बीजेपी की एक और चौंकाने वाली जीत बालोतरा जिले की धोरीमाना नगर पालिका के चेयरमैन पद पर हुई है. यहां बीजेपी की जेन-जी उम्मीदवार कीर्ति गोसाईवाल निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं. कीर्ति गोसाईवाल की उम्र सिर्फ 21 साल 35 दिन है. वह राजस्थान में निकाय प्रमुख पद के लिए नामांकन करने वाली सबसे कम उम्र की प्रत्याशी थीं.

कांग्रेस को दो निकायों में निर्विरोध जीत

कांग्रेस को भी दो नगर पालिकाओं में निर्विरोध जीत मिली है. धौलपुर जिले की सरमथुरा नगर पालिका में कांग्रेस की राम कला निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं. वहीं राजसमंद जिले की भीम नगर पालिका में कांग्रेस की यशोदा कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं.

इसके अलावा दो निकायों में निर्दलीय उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. धौलपुर जिले की धौलपुर नगर परिषद और गंगानगर जिले की सादुलशहर नगर पालिका में निर्दलीय उम्मीदवारों के सामने कोई प्रत्याशी नहीं होने के कारण उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है.

इस तरह 305 निकायों में से 32 निकायों के प्रमुख पदों का फैसला बिना मतदान के ही हो गया है. अब 273 निकाय प्रमुखों के लिए 21 सितंबर को मतदान होगा और इसके बाद इन पदों पर मुकाबले का फैसला होगा.

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