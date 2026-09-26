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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी

जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी

जयपुर के मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने जीत दर्ज करने के बाद डिप्टी मेयर के पद पर भी अपना कब्जा कर लिया है. बीजेपी की सरोज कंवर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Sep 2026 07:23 PM (IST)
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जयपुर में डिप्टी मेयर का चुनाव शनिवार (26 सितंबर) को संपन्न हो गया. मेयर के बाद डिप्टी मेयर की सीट भी बीजेपी के खाते में गई है. बीजेपी की सरोज कंवर ने डिप्टी मेयर के पद पर जीत दर्ज की है. सरोज ने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया है. सरोज कंवर ने कांग्रेस उम्मीदवार सलमान मंसूरी को 31 वोटों से हराकर जीत हासिल की है. 

बीजेपी की सरोज कुमार को 89 वोट मिले. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सलमान मंसूरी को सिर्फ 58 वोट मिले. वहीं कांग्रेस का एक पार्षद वोट डालने भी नहीं पहुंचा. इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने डिप्टी मेयर के चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नकार दिया. ओवैसी की पार्टी की पार्षद फिरोजा बानो ने मेयर चुनाव की तरह डिप्टी मेयर चुनाव में भी नोटा को वोट दिया. साथ ही एक वोट रिजेक्ट भी हुआ है.

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बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं में जश्न

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की  जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. हालांकि सुबह सरोज कंवर के नाम का ऐलान होने के बाद बीजेपी के कुछ पार्षदों ने नाराजगी जताई थी. ऐसे में माना यह जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर सरोज कंवर ने जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है. 

इस मौके पर शुक्रवार (25 सितंबर) को मेयर चुने गए सुनील कोठारी भी खास तौर पर मौजूद थे. बता दें कि जयपुर के अलावा जोधपुर और कोटा शहरों में भी बीजेपी का ही डिप्टी मेयर चुना गया है. कोटा में भाजपा प्रत्याशी विवेक राजवंशी निर्विरोध चुनाव जीते हैं. जोधपुर में बीजेपी के विजय सिंह पवार ने कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल करीम जानी को चार वोटों से हराया है. 

राजस्थान नगर निकाय चुनाव संपन्न

शनिवार (26 सितंबर) को डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद राजस्थान में नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो गई है. हालांकि रविवार को एक निकाय में वोटिंग होनी बाकी है. बता दें कि नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बीच गांवों में भी राजनीतिक हलचल देखी जा रही है.

राजस्थान मे आचार संहिता खत्म

राजस्थान में आचार संहिता खत्म हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता समाप्त करने का आदेश जारी किया. शनिवार (26 सितंबर) को चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई. नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा और नगर पालिका सुकेत, खाटूश्यामजी को छोड़कर 304 निकायों में चुनाव पहले ही पूरे हो चुके थे.

अब शेष निकायों में भी शनिवार को मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है. इस बीच पूरे प्रदेश से आचार संहिता हट गई है. आयोग ने कहा, "तत्काल प्रभाव से संपूर्ण राजस्थान में आचार संहिता समाप्त की जाती है." मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Sep 2026 06:51 PM (IST)
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