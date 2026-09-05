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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: 'हार के चलते BJP कर रही राजनीतिक गुंडागर्दी', टीकाराम जूली का आरोप

राजस्थान निकाय चुनाव: 'हार के चलते BJP कर रही राजनीतिक गुंडागर्दी', टीकाराम जूली का आरोप

राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निकाय चुनाव में हार की आशंका से बीजेपी ने 'राजनीतिक गुंडागर्दी' एवं सत्ता के दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार (5 सिंतबर) को आरोप लगाया कि नगर निकाय चुनाव में हार की आशंका से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) बौखला गई है और 'राजनीतिक गुंडागर्दी' एवं सत्ता के दुरुपयोग पर उतर आई है. जूली ने सवाई माधोपुर जिले के बामनवास में एक चुनावी बैठक के दौरान बीजेपी की एक नेता द्वारा मतदाताओं को कथित रूप से धमकाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद यह आरोप लगाया है.

उन्होंने आरोप लगाया कि बामनवास पंचायत समिति की प्रधान शशिकला मीणा ने बीजेपी विधायक जितेंद्र गोठवाल, पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र मीणा और खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी की मौजूदगी में लोगों को धमकी दी कि यदि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उन्हें पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

'सरकार के संरक्षण में हो रही खुली राजनीतिक गुंडागर्दी'

टीकाराम जूली ने इस कथित बयान को लेकर कहा कि यह 'लोकतंत्र नहीं, बल्कि सरकार के संरक्षण में की जा रही खुली राजनीतिक गुंडागर्दी' है. उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं ने लोकतंत्र को अपनी जागीर और सरकारी तंत्र को अपना राजनीतिक हथियार समझना शुरू कर दिया है. उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भी बीजेपी की 'कठपुतली' की तरह काम करने और मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया है.

जूली ने कहा, 'मुख्यमंत्री (भजनलाल शर्मा) जी, यह सिर्फ अहंकार नहीं है, बल्कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को दिखाई दे रही करारी हार की हताशा है.' उन्होंने दावा किया कि जनता 'इस अहंकारी सरकार' को अपने मत की ताकत से सत्ता से बाहर करेगी. जूली ने कहा कि राजस्थान की जनता डरने वाली नहीं है और वह चुनाव में बीजेपी की धमकियों, तानाशाही तथा सत्ता के दुरुपयोग का 'ब्याज समेत हिसाब करेगी.'

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बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों अब तक नहीं दी प्रतिक्रिया

बीजेपी और निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरण में नौ और 11 सितंबर को होंगे. इनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाओं में पार्षद के 10,245 पदों के लिए मतदान होगा. मतगणना 14 सितंबर को होगी. शहरी निकायों के प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर को और उप महापौर, उप सभापति तथा उपाध्यक्षों का चुनाव 22 सितंबर को होगा.

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Published at : 05 Sep 2026 01:17 PM (IST)
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Tika Ram Jully RAJASTHAN NEWS
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