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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानUCC के फायदे गिनाए, लेकिन फुल फॉर्म बताने में अटक गए BJP सांसद

UCC के फायदे गिनाए, लेकिन फुल फॉर्म बताने में अटक गए BJP सांसद

BJP सांसद मन्नालाल रावत ने UCC की गलत फुल फॉर्म बता दी है. उनका जवाब सुनकर पत्रकारों ने टोक दिया. सांसद ने यूनिवर्सल सिविल कोड बताई है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 11 Nov 2026 08:24 PM (IST)
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यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को बीजेपी देश भर में बड़ा चुनावी मुद्दा बनाए हुए है, लेकिन उसकी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को UCC का फुल फॉर्म तक नहीं पता है. ऐसा ही एक वाकया आज पिंक सिटी जयपुर में हुई बीजेपी की प्रेस कांफ्रेंस में देखने को मिला.

आदिवासी चिंतक बिरसा मुंडा की जयंती पर पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हफ्ते भर के विशेष अभियान की जानकारी देने के लिए बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजस्थान के उदयपुर से सांसद डा० मन्नालाल रावत ने जयपुर के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस बुलाई थी. इस प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ भी मौजूद थे. 

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सांसद ने यूसीसी की फुलफॉर्म बताई गलत

जब सांसद और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष डा० मन्ना लाल रावत से UCC को लेकर एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के समाज के एतराज और उसके बीच जागरूकता अभियान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि UCC के बारे में उन्हें काफी जानकारी है. 

सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि UCC यूनिवर्सल सिविल कोड है. बगल बैठे प्रदेश अध्यक्ष व दूसरे नेताओं ने भी इस पर उन्हें नहीं टोका. UCC को यूनिवर्सल सिविल कोड बताए जाने पर जब मीडिया ने उन्हें टोका तो वह सिर्फ जी जी ही करते रह गए.

सांसद ने गिनाए यूसीसी के फायदे

इसके बाद उन्होंने हिंदी में समान नागरिक कानून ही बोला. इसके फायदे गिनाए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आदिवासी समाज की तमाम परंपराएं आदर्श के तौर पर हैं. उनमें बदलाव किया जाना कतई उचित नहीं है. इसे लागू करने वाले राज्यों ने भी इसका ध्यान रखा है. जिन जगहों पर बदलाव की गुंजाइश है और वह बदलाव बेहतरीन के लिए है, सिर्फ वहीं पर बदलाव किया जा रहा है.

एसटी मोर्चा के अध्यक्ष मन्ना लाल रावत ने इस मौके पर बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ ही यह बताने की कोशिश की कि बीजेपी और उसकी सरकारे ही आदिवासी समाज के इस नायक को उचित सम्मान दे रही हैं.

बहरहाल बीजेपी के सांसद और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मन्नालाल रावत की जनरल नॉलेज को लेकर प्रेस कांफ्रेंस में ठहाके फूट पड़े. कहा जा सकता है कि जिस UCC को लेकर बीजेपी ढिंढोरा पीट रही है, उसके बारे में अपने सांसदों को ही बेसिक जानकारी नहीं दे पाई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 11 Nov 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
BJP UCC Manna Lal Rawat RAJASTHAN NEWS
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