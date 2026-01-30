कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने भी भक्तों द्वारा की जा रही सीबीआई जांच की मांग से सहमति जताई है.

उनका कहना है कि भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं उनकी मांग से सहमति जता रहा हूं. बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि साध्वी की मौत की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर वह आज ही राज्य के गृह राज्य मंत्री को एक पत्र भी सौंपेंगे.

ब्लैकमेलिंग के मामले से जोड़कर जांच हो- बालमुकुंद आचार्य

बालमुकुंद आचार्य का कहना है कि कुछ महीने पहले साध्वी के आए वीडियो और ब्लैकमेलिंग के मामले से जोड़कर जांच होनी चाहिए. यह पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि सनातनी साध्वी को परेशान करने के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी. हालांकि, उन्होंने यह भी दोहराया है कि मौजूदा एजेंसी यानी राजस्थान पुलिस गहराई से इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर परिवार और भक्त संतुष्ट नहीं होते हैं तो आगे भी विचार किया जाना चाहिए.

पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है- जवाहर सिंह बेढम

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जोधपुर में साध्वी की मौत पर कहा कि साध्वी सनातन की प्रचारक थीं. उनकी मौत को लेकर जिस तरह की जानकारियां आईं. उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगा. अस्पताल कह रहा है कि मृत अवस्था में लाई गईं. सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ चल रहा है. हमारी पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है.

दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्पष्ट और बिना भय या दबाव के इसकी जांच होगी. उनके परिवारजनों की सहमति से पोस्टमार्टम हुआ है. रिपोर्ट मेरे पास अभी नहीं आई है. साध्वी प्रेम बाईसा के भक्तों की आस्था उनके प्रति होना स्वाभाविक है. पुलिस जांच के बाद खुलासा करेगी.