हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअशोक गहलोत पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया का पलटवार, 'मैं उन्हें कोचिंग दे सकता हूं कि कैसे...'

अशोक गहलोत पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया का पलटवार, 'मैं उन्हें कोचिंग दे सकता हूं कि कैसे...'

Rajasthan Politics: सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए कभी जनता के मुद्दों पर आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाई. कांग्रेस केवल बयानों से अपनी पार्टी को जिंदा रखती है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Sep 2025 10:28 PM (IST)
राजस्थान में इन दिनों सियासी पारा हाई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार (23 सितंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर लिया. वहीं अब बीजेपी ने इसपर पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनियां, विधायक जितेंद्र गोठवाल और महेंद्र पाल मीणा ने प्रेसवार्ता कर गहलोत के बयानों पर तीखा हमला बोला.

सतीश पूनियां ने कहा कि अशोक गहलोत ने बहुत पुरानी बातें उठाईं और 'गड़े मुर्दे उखाड़ने' का काम किया है. उन्होंने कहा कि उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या गहलोत सरकार के समय हुई थी. कन्हैयालाल ने पहले ही धमकी की जानकारी दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार फेल हो गई. उस समय बीजेपी ने कानून-व्यवस्था की विफलता के खिलाफ जनाक्रोश आंदोलन भी निकाला था.

उन्होंने गहलोत के आरोपों को भटकाने वाला बताया और कहा, "कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए कभी जनता के मुद्दों पर आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पाई. कांग्रेस केवल बयानों से अपनी पार्टी को जिंदा रखती है, अखबारों में सुर्खियों में बने रहने की राजनीति करती है. प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनकी रणनीति है."

'मैं उन्हें कोचिंग दे सकता हूं'

पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने व्यंग्य करते हुए कहा, "पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई जगह पुराने मुद्दे उखाड़कर ले आए. यह वैसे ही है जैसे गांव में कोई जुनूनी व्यक्ति हो और लोग उसे समझाते हों कि अपने ही गांव को आग मत लगा देना." उन्होंने यह भी कहा कि अशोक गहलोत बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं. मैं उन्हें कोचिंग भी दे सकता हूं कि विपक्ष में रहकर मुद्दों पर कैसे लड़ाई लड़ी जाती है.

'भ्रष्टाचार और कर्ज के आरोप'

उन्होंने ये भी कहा, "गहलोत सरकार के समय प्रदेश अपराध में अव्वल था और सरकार पर भारी कर्ज चढ़ा. साल 2018 से 2023 तक केंद्र सरकार ने राजस्थान को जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं में भरपूर मदद दी, लेकिन गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार हुआ." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा भी किसानों को समय पर नहीं मिल पाया क्योंकि गहलोत सरकार ने सही आंकड़े केंद्र को नहीं भेजे.

कन्हैयालाल केस और फोटो विवाद

बता दें कि अशोक गहलोत द्वारा मीडिया में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के साथ कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की फोटो दिखाए जाने पर पूनिया ने पलटवार किया. उन्होंने कहा, "फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचवा सकता है. अगर इस आधार पर दोष तय होगा तो अशोक गहलोत की भी कई तस्वीरें सामने आ सकती हैं."

मानगढ़ धाम पर क्या बोले?

गहलोत की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग पर पूनिया ने कहा, "मानगढ़ को विकसित करने का काम बीजेपी सरकार में हुआ. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अच्छे तरीके से काम हुआ. एक स्मारक बना हुआ है, बीजेपी की सरकार आने पर उस पर काम हुआ और मानगढ़ धाम की प्रतिष्ठा बढ़ी. मानगढ़ का विकास और महिमा बीजेपी सरकार में ही अच्छी तरह से हुआ है."

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 23 Sep 2025 10:28 PM (IST)
Satish Poonia Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS
