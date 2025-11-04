राजस्थान: भाई ने 1.56 करोड़ रुपये से भरा बहन का मायरा, नोटों के बंडल देख लोग भी हैरान

राजस्थान को एक भाई ने अपनी बहन के मायरे के रूप में डेढ़ करोड़ रुपया का मायरा भरा है. इस मायरे की चर्चा अब पूरे राजस्थान में हो रही है यह संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मायरा बताया जा रहा है इस मायरे में नगद और गहने के तौर पर क़रीब 1.56, करोड़ रुपये की सम्पत्ति दी गई है, समारोह में दी गई नोटों से भरी थाली देखकर हर कोई हैरान रह गया और इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस मायरे में शामिल हुए.

राजस्थान में परंपरा के मुताबिक़ भाई अपनी बहन के भांजों के मायने में अपनी ओर से उपहार लेकर जाता है. बीकानेर जिले के नोखा तहसील के सोनीयाला गाँव में भाई ने अपनी बहन के मायरे (भात) मे करोड़ों रुपये के उपहार दिए हैं, जिसके बाद गांव ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में इसकी चर्चा हो रही है. इस वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है.

दो भाईयों ने मिलकर भरा मायरा

जेपी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भंवर लेघा और जगदीश लेघा ने अपनी बड़ी बहन मीरा के बच्चों की शादी में मायरा भरा. मीरा के दो बच्चों की शादी है. भंवर जी ने बताया कि हम दो भाई और तीन बहनें है. यह हमारे परिवार का पहला मायरा है. हम दो भाईयों ने मिलकर यह मायरा भरा है.

एक करोड़ 56 लाख का भरा मायरा

शनिवार शाम को नोखा में गिरधारी और जगदीश गोदारा के बच्चों की शादी में मायरा की रस्म हुई. इस मायरा में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे. इसमें एक करोड़ 56 लाख का मायरा भरा गया है. अब इसकी चर्चा पूरे राजस्थान में हो रही है. मायरे की चर्चा के पीछे की वजह इसकी भारी-भरकम राशि है.

क्या होता है मायरा भरना?

आपको बता दें कि, मायरा राजस्थान की एक परंपरा है, ये परंपरा शादियों में निभाई जाती है. मायरा रस्म राजस्थान में अलग महत्व रखती है. इस रस्म में मामा अपनी भांजी या भांजे के लिए गहने, कैश, कपड़े आदि कई चीजों को चढ़ाता है. हर व्यक्ति अपनी स्थिति के हिसाब से मायरा भरता है. मायरा को राजस्थानी भाषा में भात भरना भी कहते हैं. राजस्थान में मायरे की रस्म मामा की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है.