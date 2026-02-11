हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीकानेर: पुलिस और BSF की बड़ी कार्रवाई, खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में 2 किलो हेरोइन बरामद

बीकानेर: पुलिस और BSF की बड़ी कार्रवाई, खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में 2 किलो हेरोइन बरामद

Bikaner News: बीकानेर के खाजूवाला बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन से गिराई गई करीब 2 किलो हेरोइन बरामद की गई. BSF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता प्राप्त हुई.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Preferred Sources

बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र खाजूवाला में सीमा सुरक्षा बल (BSF) और खाजूवाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रेगिस्तानी इलाके से करीब 2 किलो हेरोइन बरामद की गई है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह मादक पदार्थ पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराया गया हो सकता है. जानकारी के अनुसार 1BM-14BD के पास रेगिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान संदिग्ध पैकेट मिला, जिसकी जांच करने पर उसमें हेरोइन पाई गई. 

करोड़ों में है जब्त की गई हेरोइन की कीमत 

पुलिस द्वारा बरामद किए गए मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान चलाया और आसपास के इलाके की भी गहन जांच की जा रही है.

मामले पर क्या बोले स्थानीय अधिकारी?

सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में पहले भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिशें सामने आती रही हैं. सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरतते हुए ऐसे प्रयासों को विफल करने में जुटी हुई हैं.

कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे थानाधिकारी

कार्रवाई के दौरान कार्यवाहक थानाधिकारी हरपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे. मामले में आगे की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन गतिविधियों तथा संभावित तस्करी नेटवर्क के लिंक खंगाल रही हैं. अधिकारियों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मादक पदार्थ ड्रोन के जरिए बॉर्डर पार के क्षेत्र से इधर गिराया गया है. 

स्थानीय सुरक्षा बल द्वारा जांच शुरू कर दी गई है. सुरक्षा बल और पुलिस की संयुक्त टीम इस मामले को लेकर गहनता से जांच में जुट गई है. पुलिस अधिकारियोंं का कहना है कि इसको लेकर टीम बना दी गई है. साथ ही हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. जांच टीम के द्वारा उच्च स्तर पर इसकी खोजबीन की जा रही है.

Published at : 11 Feb 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police News Bikaner News RAJASTHAN NEWS
