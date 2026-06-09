बीकानेर: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी, एक वेंटिलेटर पर; कोटा के बाद नया मामला

राजस्थान के बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह प्रसूताओं की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ने का मामला सामने आया है. इन महिलाओं में एक्यूट किडनी इंजरी (AKI), संक्रमण, प्लेटलेट्स की कमी, अत्यधिक रक्तस्राव और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी गंभीर जटिलताएं देखी गई हैं. एक महिला की हालत इतनी बिगड़ी है कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है.

जानकारी के अनुसार, पिछले 10-15 दिनों के दौरान PBM अस्पताल के जनाना विंग में इन छह महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. शुरुआत में सभी महिलाएं सामान्य थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी. फलोदी निवासी 20 वर्षीय प्रीति की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है.

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कोटा मामले के बाद नया सनसनीखेज घटनाक्रम

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ समय पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन के बाद पांच महिलाओं की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था. बीकानेर का यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता और चिकित्सा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

जांच शुरू, अस्पताल प्रशासन में हड़कंप

अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष खजोतिया ने बताया कि किडनी फेल होने के पीछे संक्रमण और अत्यधिक रक्तस्राव जैसे कारण हो सकते हैं. नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र फलौदिया ने कहा कि सभी मरीजों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है. डायलिसिस और आईसीयू मॉनिटरिंग जारी है. अधिकांश मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

परिवारों में आक्रोश

प्रसूताओं के परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है. स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले पर नजर रखी हुई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है.

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