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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीकानेर: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी, एक वेंटिलेटर पर; कोटा के बाद नया मामला

बीकानेर: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की हालत बिगड़ी, एक वेंटिलेटर पर; कोटा के बाद नया मामला

Bikaner News In Hindi: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की हालत गंभीर हो गई है. एक महिला वेंटिलेटर पर है, AKI, संक्रमण और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन की शिकायत है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 09 Jun 2026 05:21 PM (IST)
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राजस्थान के बीकानेर के PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह प्रसूताओं की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ने का मामला सामने आया है. इन महिलाओं में एक्यूट किडनी इंजरी (AKI), संक्रमण, प्लेटलेट्स की कमी, अत्यधिक रक्तस्राव और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी गंभीर जटिलताएं देखी गई हैं. एक महिला की हालत इतनी बिगड़ी है कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है.

जानकारी के अनुसार, पिछले 10-15 दिनों के दौरान PBM अस्पताल के जनाना विंग में इन छह महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. शुरुआत में सभी महिलाएं सामान्य थीं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी. फलोदी निवासी 20 वर्षीय प्रीति की स्थिति सबसे गंभीर बताई जा रही है. 

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कोटा मामले के बाद नया सनसनीखेज घटनाक्रम

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ समय पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन के बाद पांच महिलाओं की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था. बीकानेर का यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑपरेशन थिएटर की स्वच्छता और चिकित्सा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

जांच शुरू, अस्पताल प्रशासन में हड़कंप

अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है. स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष खजोतिया ने बताया कि किडनी फेल होने के पीछे संक्रमण और अत्यधिक रक्तस्राव जैसे कारण हो सकते हैं. नेफ्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र फलौदिया ने कहा कि सभी मरीजों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है. डायलिसिस और आईसीयू मॉनिटरिंग जारी है. अधिकांश मरीजों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

परिवारों में आक्रोश

प्रसूताओं के परिजनों में भारी आक्रोश है. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है. स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले पर नजर रखी हुई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Jun 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Rajsthan News Bikaner News Pbm Hospital
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