बीकानेर: तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप वैन को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत

राजस्थान के बीकानेर में एक ऐसा सड़क हादसा हुआ है, जिसका CCTV वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. मौत कब, कहां और किस शक्ल में आ जाती है और कैसे किसी को यमराज के बेहद नजदीक पहुंचने के बावजूद जिंदगी मिल जाती है, यह इस CCTV में साफ नजर आ रहा है.

यह घटना बृहस्पतिवार को दोपहर करीब 2:00 बजे बीकानेर के रिडमलसर चौराहे की है. CCTV में साफ नजर आ रहा है कि एक पिकअप वैन रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ जा रही है. बगल की सड़क से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर पहले उसे टक्कर मारती है, फिर उसे अपने साथ घसीटते हुए काफी दूर तक ले जाती है.

हवा में उड़े पिकअप के पुर्जे

टक्कर इतनी जबर्दस्त होती है कि पिकअप वैन के टायर और दूसरे हिस्से निकलकर हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं. पिकअप वैन को अपने साथ घसीटते हुए ट्रेलर एक दुकान में घुस जाता है. दुकान के बाहर एक शख्स बाइक पर बैठा हुआ होता है. ट्रेलर और पिकअप वैन उसके ठीक बगल से होकर दुकान में घुसता है.

बाल-बाल बचा बाइक सवार

हालांकि बाइक पर बैठा युवक पूरी तरह सुरक्षित रहता है. मौत उसके बगल से गुजर जाती है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं होता. इस हादसे में पिकअप वैन पर सवार शख्स की मौत हो जाती है, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो जाता है. ट्रेलर के ड्राइवर और क्लीनर को भी चोट आई है. लेकिन बाइक पर बैठे युवक को कुछ भी नहीं हुआ.

वायरल हुआ CCTV

यह CCTV अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. यह घटना एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों के खतरे और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को दर्शाती है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.