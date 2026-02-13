राजस्थान के बीकानेर और इसके आसपास के इलाकों में खेजड़ी के संरक्षण को लेकर चल रहा बिश्नोई समाज का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से खेजड़ी की अवैध कटाई रोकने के सख्त निर्देश जारी होने के बाद 11 दिनों से जारी महापड़ाव को एक बार के लिए विराम दिया गया है. यह घोषणा गुरुवार देर रात बिश्नोई धर्मशाला के सामने चल रहे महापड़ाव स्थल से मंच के माध्यम से की गई.

इस मामले में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पहले ही प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर खेजड़ी के पेड़ों को बचाने को लेकर विधानसभा के मौजूदा सत्र में कानून लाए जाने का ऐलान किया था. हालांकि उस दिन आंदोलन स्थगित नहीं हो सका था. आंदोलन स्थगित होने पर सरकार ने राहत की सांस ली है. नया कानून बनाए जाने के ऐलान को लेकर बिश्नोई समाज ने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया है.

कलेक्टर्स को दिए गए निर्देश

राजस्व विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर खेजड़ी के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ने इसी विधानसभा सत्र में खेजड़ी संरक्षण के लिए विशेष कानून लाने की घोषणा की है. तब तक किसी भी कीमत पर खेजड़ी की अवैध कटाई नहीं होने दी जाएगी और इसके लिए कलेक्टरों को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी.

खेजड़ी पर बनेगा कानून

उद्योग मंत्री के के बिश्नोई ने महापड़ाव स्थल पर पहुंचकर संतों और आंदोलनकारियों को राजस्व विभाग का आधिकारिक पत्र सौंपा. मंच से पत्र दिखाए जाने के बाद पंडाल में मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की प्रतीक अमृता देवी के जयकारे लगाए. मंत्री ने कहा कि खेजड़ी पर कड़ा कानून लाने को लेकर सरकार की सहमति पहले ही बन चुकी है और कानून लागू होने तक प्रशासन को सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.

स्थगित हुआ आंदोलन

इससे पहले मंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल रात करीब 11 बजे महापड़ाव स्थल पर पहुंचा. संतों, पर्यावरण संघर्ष समिति और आंदोलन की कोर कमेटी के साथ आदेश की भाषा और प्रावधानों पर चर्चा की गई. देर रात करीब 11 बजे आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई.

कमी पाई गई तो फिर होगा आंदोलन

आंदोलन के स्थगित होने से प्रशासन ने राहत महसूस की है, खासकर 17 फरवरी को बीकानेर जिले में होने वाले मुकाम मेले को देखते हुए. हालांकि संत भागीरथ दास शास्त्री ने साफ कहा है कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, केवल स्थगित किया गया है. यदि प्रस्तावित कानून में कोई कमी पाई गई तो बिश्नोई समाज दोबारा महापड़ाव शुरू करेगा. यह आंदोलन खेजड़ी संरक्षण को लेकर सरकार पर प्रभावी दबाव बनाने में सफल रहा.