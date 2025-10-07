राजस्थान के बीकानेर में मंगलवार (7 अक्टूबर) पथराव और पुलिस लाठीचार्ज की घटना से जमकर हंगामा मचा. यहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई. पथराव और लाठीचार्ज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हुए. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पथराव और तोड़फोड़ की. पथराव में कई पुलिस वालों को भी चोट आई है.

दरअसल, बीकानेर शहर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे रहे थे. पुलिस ने धरना स्थल के बाहर बैरिकेडिंग कर रखी थी. देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को जबरन हटाकर कलेक्ट्रेट कैंपस में घुसने की कोशिश की. इस पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकना चाहा.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन कलेक्ट्रेट में घुसने लगे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई. लाठी चार्ज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को चोट आई है. इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी उग्र हो गए. कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर फेंके. पथराव में कई पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है. प्रदर्शनकारियों ने वहां से गुजर रही एक प्राइवेट बस समेत कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की.

ये है पूरा मामला

बता दें कि निजी अस्पताल में इलाज के दौरान कांग्रेस के एक समर्थक की कुछ दिनों पहले मौत हो गई थी. कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि निजी अस्पताल के डॉक्टर ने लापरवाही की और सिर्फ पैसे वसूलता रहा. यह अस्पताल पहले भी विवादों के घेरे में रहा है. इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे थे. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व अन्य लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना भी दिया.

धरना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार को कलेक्ट्रेट कूच करने की तैयारी करने लगे. इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया. पुलिस लाठी चार्ज में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बेसुध होकर सड़क पर पड़े रहे. इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी के हालात रहे.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया उपद्रव- पुलिस

पुलिस ने हंगामे में शामिल 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है. कांग्रेस नेता रामनिवास कूकना का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे कार्यकर्ताओं पर बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई हैं. दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का दावा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपद्रव व हंगामा किया. रोकने की कोशिश हुई तो पथराव तोड़फोड़ की गई. इस पर हालात को किसी तरह से काबू में किया गया.