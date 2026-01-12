बीकानेर: सरकारी अस्पताल की खुदाई में निकले 1000 जिंदा कारतूस! मचा हड़कंप

राजस्थान के बीकानेर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बीकानेर के महाजन कस्बे में सरकारी अस्पताल परिसर में खुदाई के दौरान वहां से करीब एक हजार जिंदा कारतूस मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है. अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इमारत के पीछे चल रहे खुदाई कार्य के दौरान भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद हुए.

खुदाई में लगे मजदूरों को एक थैला मिला, जिसमें करीब 1000 राउंड जिंदा कारतूस मौजूद थे. मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सुरक्षित किया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारी भी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे.

अस्पताल परिसर में कैसे पहुंचे कारतूस? पुलिस लगा रही पता

पुलिस ने कारतूसों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कारतूस काफी पुराने हैं और उन पर जंग भी लग चुकी है. फिलहाल, यह पता लगाया जा रहा है कि ये कारतूस वहां कैसे पहुंचे और इनका स्रोत क्या है. मामले की गहनता से जांच जारी है.





बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को समतल करने के लिए ट्रैक्टर चलाया जा रहा था. तभी एक मजदूरों को वहां एक प्लास्टिक बैग दिखा, जो ट्रैक्टर में अटक गया था. लोगों ने जब वह बैग खोला तो उनके होश उड़े रह गए. बैग में जिंदा कारतूस का बंडल मिला. यह देख वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया. मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कारतूस कितने पुराने हैं, यहां कब गाड़े गए और किसने यह काम किया है?

मौके से बरामद कारतूस SLR के बताए जा रहे हैं. लंबे समय से जमीन में दबे होने की वजह से उनपर जंग लगी हुई मिली. पुलिस का कहना है कि ये कारतूस खराब हो चुके हैं.