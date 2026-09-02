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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानबीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी कलह! जिलाध्यक्ष पर बरसाए थप्पड़

बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी कलह! जिलाध्यक्ष पर बरसाए थप्पड़

बीकानेर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत पर पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया. इस दौरान हंगामा खड़ा हो गया. पार्टी के दूसरे नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 02 Sep 2026 11:10 PM (IST)
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बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत पर पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को स्वागत के बहाने बाहर बुलाया था. इसके बाद अचानक उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी और थप्पड़-मुक्के मारने लगे. इस दौरान मौके पर काफी हंगामा हो गया.

यशपाल गहलोत ने क्या कहा?

कांग्रेस जिलाध्यक्ष यशपाल गहलोत ने बताया, ''आज करीब 12.25 बजे के आसपास कार्यालय का उद्घाटन था. वो मेरे पीछे ही खड़ा था. पार्टी के पक्ष में जिंदाबाद के नारे भी लगाए. इसके बाद मैं अंदर चला गया. अंदर जाने के बाद मैंने उसे मुंह मीठा कराया, उसने मुझे भी मुंह मीठा कराया. सारा कुछ खुशनूमा माहौल में चल रहा था. जब मैं बाहर निकलने लगा तो उसने कहा कि अंकल मुझे आपसे एक मिनट बात करनी है. वहीं पर खड़ा होकर मैं उससे बात करने लगा. इसी दौरान 5-7 आए और हमला किया. मैं अपनी बात पार्टी के सामने रखूंगा.''

 
 
 
 
 
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हमला करने वाले कार्यकर्ता टिकट को लेकर नाराज! 

बीकानेर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. हमला करने वाले कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं. उनका आरोप है कि चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उनकी अनदेखी की गई और योग्य कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया. इसी नाराजगी को लेकर उन्होंने जिलाध्यक्ष से सवाल-जवाब किए और विवाद बढ़ गया. 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बार फिर सामने आ गई है. मामले को लेकर पार्टी स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है. पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष पर हुए इस हमले की निंदा की है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Sep 2026 11:10 PM (IST)
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