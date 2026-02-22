हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीलवाड़ा: भाई-बहन के अटूट स्नेह की झलक, 82 लाख रुपये का मायरा भर सामाजिक दायित्व का संदेश

भीलवाड़ा: भाई-बहन के अटूट स्नेह की झलक, 82 लाख रुपये का मायरा भर सामाजिक दायित्व का संदेश

Bhilwara News: भीलवाड़ा में भदाला बराना परिवार के हरदेव, छगन और सुखदेव ने अपनी बहन कमला बाई के पुत्र-पुत्री के शुभ विवाह पर 82,72,201 रुपये का मायरा भरते हुए प्रेम का अप्रतिम संदेश दिया.

By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा | Updated at : 22 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

मेवाड़ की माटी सदा से परंपराओं, संस्कारों और रिश्तों की गरिमा के लिए जानी जाती रही है. इसी परंपरा को जीवंत करते हुए राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र के परडोदास गांव में भाई-बहन के अटूट स्नेह का ऐसा अद्भुत उदाहरण देखने को मिला, जिसने पूरे क्षेत्र को भावविभोर कर दिया.

भदाला बराना परिवार के हरदेव, छगन और सुखदेव ने अपनी बहन कमला बाई (पत्नी मोहन जी मुदा) के पुत्र-पुत्री के शुभ विवाह अवसर पर मायरा भरते हुए प्रेम, सम्मान और सामाजिक दायित्व का अप्रतिम संदेश दिया. यह मायरा केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि बहन के प्रति समर्पण, आत्मीयता और गौरव की अभिव्यक्ति बन गया.

82,72,201 रुपये का ऐतिहासिक भात

भाइयों ने बहन के आंगन में स्नेह की ऐसी वर्षा की कि पूरा गांव भावुक हो उठा-

  • 26 लाख रुपये मूल्य का सोना
  • 56,51,101 रुपये नकद रोकड़ी
  • 21,101 रुपये चूड़ा के लिए
  • इस प्रकार कुल 82,72,201 रुपये का मायरा भरकर भाइयों ने मेवाड़ की परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ दिया. गांव में हर चौपाल पर इसी मायरे की चर्चा रही.

सामाजिक सरोकार का उज्ज्वल संदेश

सिर्फ पारिवारिक प्रेम ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी इस आयोजन की विशेषता रहा. भाइयों ने 2,01,000 रुपये की राशि अगरपुरा में नवीन गौ चिकित्सालय हेतु दानस्वरूप प्रदान की. यह राशि नशा मुक्त एवं शहीद भगत सिंह गौ चिकित्सालय के संस्थापक नारायण भदाला को सौंपी गई. यह पहल दर्शाती है कि सच्चा मायरा वही है, जिसमें रिश्तों के साथ समाज की सेवा का भाव भी समाहित हो.

गणमान्यजनों की उपस्थिति

इस अवसर पर देवकरण ज्यानी (पूर्व सरपंच), छोटू बडला, सम्पत भदाला सहित अनेक गणमान्यजन एवं ग्रामीण उपस्थित रहे. सभी ने भाइयों की उदारता, बहन के प्रति उनके सम्मान और परिवार की सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना की.

मेवाड़ की परंपरा की जीवंत झलक

ढोल-नगाड़ों की गूंज, मंगल गीतों की मधुरता और रिश्तों की आत्मीय गर्माहट के बीच यह मायरा केवल एक रस्म नहीं रहा. यह भाई-बहन के पवित्र बंधन की भावपूर्ण अभिव्यक्ति बन गया. परडोदास का यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि धन से बढ़कर प्रेम, सम्मान और संस्कार हैं और जब इन तीनों का संगम होता है, तो इतिहास बनता है.

और पढ़ें

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
भीलवाड़ा: भाई-बहन के अटूट स्नेह की झलक, 82 लाख रुपये का मायरा भर सामाजिक दायित्व का संदेश
भीलवाड़ा: भाई-बहन के अटूट स्नेह की झलक, 82 लाख रुपये का मायरा भर सामाजिक दायित्व का संदेश
राजस्थान
भरतपुर के व्यापारी की दिल्ली में चाकू मारकर हत्या, फुटवियर फैक्ट्री के मालिक की कर्मचारी से हुई थी कहासुनी
भरतपुर के व्यापारी की दिल्ली में चाकू मारकर हत्या, फुटवियर फैक्ट्री के मालिक की कर्मचारी से हुई थी कहासुनी
राजस्थान
BJP के पूर्व सांसद की करतूत! पहले नाम पूछा फिर मुस्लिम महिलाओं से छीन लिए कंबल, बोले- 'मेरा पर्सनल कार्यक्रम है'
BJP के पूर्व सांसद की करतूत! नाम पूछकर मुस्लिम महिलाओं से छीने कंबल, बोले- 'मेरा पर्सनल कार्यक्रम है'
राजस्थान
राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम
राजस्थान फैक्ट्री ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 7 मजदूरों के शव एकसाथ आए मोतिहारी, मचा कोहराम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
'ब्रेक फेल' करने वाले का ईशान किशन कहते हैं!
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर 'नया' रण...माघ मेला में किया यौन शोषण? | Seedha Sawal
ICICI Prudential की Swasthya Pension Scheme launch | Retirement + Medical Plan Explained| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
AI समिट में शर्टलैस प्रदर्शन: दिल्ली पुलिस ने आरोपी कृष्ण हरि की गाड़ी बरामद की, एक और कार्यकर्ता हिरासत में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR से संत समाज में मची हलचल, रख दी यह बड़ी मांग
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
विश्व
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
तारिक रहमान के PM बनते ही ड्रैगन ने चली चाल, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर फिर भेजा मैसेज, भारत के लिए झटका!
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget