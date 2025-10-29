भीलवाड़ा: थाने में JCB 'अदला-बदली' का राज, CCTV में कैद पुलिस का कारनामा

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना परिसर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो पुलिस की वर्दी के भीतर छिपे राज़ों को उजागर करती है. एक नई जेसीबी आई और फिर रात के अंधेरे में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. मामला क्या था? कौन था इसमें शामिल? और कैसे सीसीटीवी ने खोला ‘ऑपरेशन जेसीबी स्वैप’ का राज़? आइए, आपको समझाते है मांडल थाने की वो ‘मिडनाइट जेसीबी अदला बदली मिस्ट्री’...!

राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा जिले का मांडल थाना एक बार फिर सुर्खियों में है. थाने के बाहर खड़ी नई जेसीबी मशीन बदलने के सनसनीखेज मामले में अब नया मोड़ सामने आया है. जिस मशीन को चोरी बताकर थानाधिकारी द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था, उसी मशीन को थाने के पुलिस कर्मी स्टॉप और 2 लोगों द्वारा बदलने की पूरी कहानी अब सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

सीसीटीवी में दिखा पूरा ‘ऑपरेशन अदल बदल’

सूत्रों के अनुसार मांडल थाने के बाहर लग रहे निजी सीसीटीवी फुटेज में एक पुलिसकर्मी और अन्य 2 लोग सांवरिया मंदिर मांडल थाने के पिछले दरवाजे से नई जेसीबी गायब करते और पुरानी जेसीबी को अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं. यह वही मशीन है, जिसे 8-9 सितंबर की दरमियानी रात अवैध बजरी खनन के दौरान अंकल के पीछे कोठारी नदी में जब्त किया गया था.

पहले से तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड

प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सही पाए जाने के बाद 27 सितंबर को जिला एसपी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने तत्कालीन एसएचओ विक्रम शेरावत, एएसआई नंदराम गुर्जर और हैड कांस्टेबल राजेन्द्रसिंह को निलंबित कर दिया था. अब फुटेज सामने आने के बाद मामले में और बड़े खुलासे के साथ रसूखदार चेहरे फंसने की संभावना बढ़ गई है.

घटना की पूरी टाइमलाइन

8-9 सितंबर रात 12.40 बजे — एएसआई नंदराम गुर्जर टीम सहित सुशांत सिटी के पीछे कोठारी नदी पहुंचे.

मौके से 2 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए.

9 सितंबर सुबह — थाने में एफआईआर दर्ज.

27 सितंबर — जांच के बाद तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड.

29 सितंबर — एसएचओ रविन्द्र सिंह रावत ने थाने के बाहर से “जेसीबी चोरी” का नया मामला दर्ज करवाया.

अंदरखाने का खेल, राजनीतिक प्रभावशालियों की साजिश ?

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि पकड़ी गई दोनों जेसीबी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों की बताई जा रही थीं. देर रात दबाव बढ़ने पर नई जेसीबी को बदलकर पुरानी जेसीबी रख दी गई, ताकि बड़ी राशि का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके. संदेह यह भी है कि नई जेसीबी चोरी की हो सकती है, जिसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे.

अब जांच के घेरे में कौन-कौन

इस पूरे प्रकरण की जांच जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने प्रशिक्षु आईपीएस और सदर सीओ माधव उपाध्याय के जिम्मे कर दी हैं. जांच अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी फुटेज और जब्ती रिकॉर्ड का मिलान कर दोषियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही इस मामले का खुलासा होने की संभावना जताई गई हैं .

धर्मेन्द्र सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर जेसीबी गायब होने की बात सामने आने के बाद नई जेसीबी के मालिक और अन्य पर जेसीबी चोरी का मामला दर्ज किया था. मामले की जांच चल रही है. चोरी हुई जेसीबी ढूंढ रहे हैं. थाने के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. जेसीबी गायब करने में एएसआई नंदराम और अन्य पुलिसकर्मियों की लिप्तता सामने आती है तो जांच के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

थाने के भीतर की थ्रिलर कहानी

यह मामला केवल जेसीबी बदलने का नहीं, बल्कि थाने के भीतर से कानून को धता बताने की मिसाल बन गया है. पुलिस विभाग के भीतर चल रही यह कहानी अब थ्रिलर सस्पेंस और राजनीति की नई पटकथा लिख रही है.

एक ओर जहां विभाग की साख दांव पर है, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनीतिक रशुखदारी प्रभावशाली लोग पर्दे के पीछे से “जेसीबी अदल बदल ऑपरेशन” की डोर खींचते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पूरा जिला इस ‘जेसीबी मिस्ट्री’ की अगली कड़ी का इंतजार कर रहा है. क्या होगी सच्चाई ? कौन निकलेगा इस जेसीबी मशीन अदला बदली मिस्ट्री का मास्टरमाइंड ? फिलहाल मांडल क्षेत्र के साथ पूरे जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ हैं .

बेकसूर भी आए कार्रवाई के दायरे में

तत्कालीन समय पर रात्रि डीओ ड्यूटी हैड कानि. राजेंद्र सिंह था, जो कि थानाधिकारी के दिशा निर्देशन पर अंचल के पीछे कोठारी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन रोकने पहुंचे थे, अवैध बजरी खनन करने की कार्रवाई करने के बाद मौके से जब्त 3 ट्रेक्टर और 2 जेसीबी मशीनों को हिरासत में लेकर थाने पर पहुंचे, जिन्हें पीछे के गेट से एक जेसीबी मशीन को स्वयं राजेन्द्र सिंह अंदर खड़ा करके और दूसरी जेसीबी मशीन के साथ एएसआई नन्द लाल गुर्जर थे, जिन्होने स्वबयं के द्वारा लायी गई जेसीबी को सांवरिया मंदिर के पास थाना प्रांगण के बाहर ही खड़ा करवा दिया था .

वहीं हैड कानि. राजेन्द्र सिंह डी.औ. होने से रात्रि गश्त एवं धार्मिक स्थलों के निरक्षण हेतु कस्बे की तरफ चले गये जहां से उनकी लोकेशन ओर दस्तावेजी कार्रवाई सामने आई हैं. वहीं जेसीबी मशीनों की अदला बदली करने की कार्रवाई में हैड कानि. राजेन्द्र सिंह पर हुई कार्रवाई पर फिलहाल सवाल उठ रहे है की वो भी इसमें शामिल थे ! या बेकसूर ? बाकी तो विभागीय जांच और कार्रवाई से ही साफ हो पायेगा.