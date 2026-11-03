भीलवाड़ा: पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर चोर ने मंदिर से उड़ाए लाखों के आभूषण

भीलवाड़ा के मांडल में भगवान के दरबार में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया. पहले भगवान की परिक्रमा की, हाथ जोड़कर प्रार्थना की और धोक लगाई, फिर भगवान सांवरिया सेठ के चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गया. हैरानी की बात यह है कि चोरी की यह वारदात दिनदहाड़े हुई और पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी गए आभूषणों की कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है.

मांडल थाने के पीछे महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित मोहन कॉलोनी के सांवरिया सेठ मंदिर में चोरी की इस वारदात ने श्रद्धालुओं में आक्रोश पैदा कर दिया. जानकारी के मुताबिक, पुजारी रोजाना की तरह सुबह पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर के पट बंद कर करीब 1 बजे अपने घर चले गए. शाम करीब 5 बजे जब पुजारी दोबारा मंदिर खोलने पहुंचे तो भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाए गए चांदी के आभूषण गायब मिले.

मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों से हुआ खुलासा

एक अज्ञात व्यक्ति काली शर्ट, टोपी और पीठ पर बैग लटकाए मंदिर में दाखिल हुआ. पहले भगवान की परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और धोक लगाई. इसके बाद बड़ी चालाकी से भगवान का मुकुट, बांसुरी, हाथों के आठ चांदी के कड़े और पैरों के दो कड़े उतार लिए. दोपहर करीब 3 बजकर 2 मिनट पर वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेखौफ मंदिर से निकल गया.

श्रद्धालुओं में गुस्सा

भगवान के आभूषण चोरी होने की खबर फैलते ही श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त हो गया. मामले की सूचना मांडल पुलिस को दी गई. पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

थाने से 50 मीटर की दूरी पर वारदात

अब सवाल यह है कि थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित मंदिर में दिनदहाड़े चोरी करने वाला यह आरोपी आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर भगवान के चोरी हुए आभूषण बरामद करेगी.

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