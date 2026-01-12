भीलवाड़ा: मां बनी हैवान, कर दी दो मासूम बच्चों की हत्या, फिर खुद आत्महत्या की कोशिश

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से रविवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया.मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा कस्बे में एक मां ही अपने दो मासूम बच्चों की दुश्मन बन बैठी.घरेलू चारदीवारी के भीतर जो हुआ, उसने रिश्तों की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए.

पुलिस के अनुसार, मानपुरा निवासी संजू देवी तेली ने अपने 8 वर्षीय बेटे भेरूलाल और 10 वर्षीय बेटी नेहा की बेरहमी से हत्या कर दी.वारदात के बाद महिला ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया.हालांकि, समय रहते परिजनों और ग्रामीणों को घटना की भनक लग गई, जिससे उसकी जान बच गई.

गंभीर हालत में भीलवाड़ा रेफर

गंभीर हालत में महिला को पहले मांडलगढ़ और फिर भीलवाड़ा रेफर किया गया, जहां पुलिस सुरक्षा में उसका उपचार जारी है.चिकित्सकों के अनुसार, उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. रविवार सुबह जैसे ही बच्चों की मौत की खबर गांव में फैली, मानपुरा में अफरा-तफरी मच गई.देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए.हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था— आखिर एक मां अपने ही बच्चों की जान कैसे ले सकती है? सूचना मिलते ही मांडलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे

घटना की गंभीरता को देखते हुए मांडलगढ़ के डीएसपी बाबूलाल बिश्नोई और थाना प्रभारी घनश्याम मीणा भी मौके पर पहुंचे.अधिकारियों ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी जुटाई. दोनों मासूम बच्चों के शवों को मांडलगढ़ राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.पोस्टमार्टम के दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा, कई लोगों की आंखें नम हो गईं.

एफएसएल टीम ने एकत्र किए साक्ष्य

मामले की तह तक जाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया.टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए.पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है—चाहे वह घरेलू विवाद हो, मानसिक तनाव या कोई और छिपा कारण.

प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि आरोपी महिला मानसिक तनाव से गुजर रही थी, हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.पुलिस का कहना है कि महिला के बयान के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा.

समाज के सामने गंभीर सवाल

यह वारदात केवल एक क्राइम नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक गंभीर सवाल है— क्या मानसिक तनाव, घरेलू दबाव और अनदेखी ऐसी घटनाओं को जन्म दे रही हैं. दो मासूमों की असमय मौत ने पूरे भीलवाड़ा जिले को शोक में डुबो दिया है.फिलहाल, मांडलगढ़ पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस दर्दनाक हकीकत के पीछे छिपे कारणों को उजागर करने की बात कह रही है.