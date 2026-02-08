भीलवाड़ा में युवती से बात करने पर भाई बना हैवान, युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से सामने आई यह सनसनीखेज वारदात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. बिजौलिया उपखंड के मंडोलबांध गांव में एक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई. घटना उस समय हुई जब युवक गांव में पारिवारिक मुलाकात के लिए आया हुआ था और अचानक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय दिलीप बंजारा निवासी फतेहपुरा डाबी जिला बूंदी अपनी बुआ से मिलने मंडोलबांध गांव पहुंचा था. इसी दौरान वह गांव की एक युवती से बातचीत कर रहा था। यह बात किसी व्यक्ति ने युवती के भाई राजेश बंजारा को बता दी, जिससे वह गुस्से में आगबबूला हो गया और मौके पर पहुंच गया.

शक और गुस्से में हिंसक हमला

बताया जा रहा है कि राजेश बंजारा ने मौके पर पहुंचते ही दिलीप से मारपीट शुरू कर दी. शक और गुस्से में उसने हालात को समझने के बजाय हिंसक रास्ता अपनाया. विवाद कुछ ही पलों में इतना बढ़ गया कि आरोपी ने दिलीप की बाइक पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई.

आग लगते ही बाइक धू-धू कर जलने लगी और दिलीप भी उसकी चपेट में आ गया. आग की तेज लपटों के कारण दिलीप करीब 30 प्रतिशत तक झुलस गया, जबकि उसकी मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई. घटना के दौरान गांव में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए.

इलाज और पुलिस की कार्रवाई

घटना के बाद घायल दिलीप को तत्काल बिजौलिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भीलवाड़ा रेफर किया गया. फिलहाल युवक का इलाज जारी है और डॉक्टरों की निगरानी में उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है.

पीड़ित के चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश बंजारा को डिटेन कर लिया है. पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.