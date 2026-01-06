भीलवाड़ा में सरकारी जमीन के नाम पर 10 लाख की ठगी, शातिर आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के भीलवाड़ा में सरकारी भूखंड आवंटन के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने 10 लाख रुपये की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रतापनगर की पुलिस टीम ने आरोपी मुकेश नाराणीवाल को दबोच लिया और उसके कब्जे से फर्जी मोहर, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किए हैं.

प्रताप नगर थानाधिकारी राजपाल सिंह के अनुसार, 21 अगस्त 2025 को परिवादी भगवतीलाल भाट, निवासी जवाहरनगर, भीलवाड़ा ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी ने राजस्थान आवासन मंडल में सरकारी भूखंड आवंटन कराने का झांसा देकर पीड़ित और उनके भतीजे से कुल 10 लाख रुपये हड़प लिए.

फर्जी रसीदें और कूटरचित दस्तावेज

आरोपी ने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए फर्जी रसीदें और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए. इतना ही नहीं, उसने आवासन मंडल के सचिव की फर्जी मोहर लगी रसीदें भी थमा दीं. जांच में पता चला कि कथित ऑनलाइन नीलामी और आवंटन पूरी तरह फर्जी थे.

धारा 316(2), 318(4) के तहत केस दर्ज

रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण संख्या 426/2025 दर्ज कर धारा 316(2), 318(4) बीएनएस 2023 के तहत अनुसंधान शुरू किया गया. लगातार आसूचना संकलन और तकनीकी पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पारस जैन के निर्देशन और वृत्ताधिकारी शहर सज्जन सिंह के सुपरविजन में थाना प्रतापनगर थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई.

53 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मुकेश नाराणीवाल (53), पिता नाथूलाल नाराणीवाल, निवासी आजादनगर, थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आशंका है कि इसी तरह के अन्य ठगी मामलों में भी आरोपी की संलिप्तता हो सकती है. बरामद डिजिटल उपकरणों की फॉरेंसिक जांच से और अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

सरकारी संस्थाओं के नाम पर आमजन को भ्रमित कर ठगी करने वालों के लिए यह कार्रवाई कड़ा संदेश है. पुलिस की मुस्तैदी से न केवल बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, बल्कि ऐसे मामलों में सतर्कता बरतने की भी जरूरत रेखांकित हुई है.