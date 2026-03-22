भीलवाड़ा में पिता का चौंकाने वाला फैसला, जीवित बेटी का छपवाया शोक संदेश, इलाके में चर्चा

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राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के अमाल्दा गांव से एक अजीब मामला सामने आया है. जहां पिता ने अपने जीवित बेटी का शोक संदेश छपा दिया और इस शोक संदेश में पिता 20 मार्च 2026 को स्वर्गवास दिखाया है और 22 मार्च को तीये की बैठक. पिता कि इस कठोर निर्णय की चर्चा अब हर तरफ़ हो रही है.

जानकारी के अनुसार बेटी आकांशा कानावत ने किसी दूसरे समाज में नाता जोड़ लिया, जिसके बाद पुलिस युवक और युवती को दस्तयाब कर थाने लेकर आयी. जहां परिजनों ने बेटी को मनाने की ख़ूब कोशिश की लेकिन बेटियां लड़के के साथ जाने की बात कही इसी से नाराज़ पिता ने पुत्री का शोक संदेश छपा दिया.

बेटी के समाज विरोधी फैसले से टूट चुके पिता देवेंद्र सिंह कानावत ने अपनी जीवित पुत्री आकांक्षा को 'मृत' मानकर उसका शोक संदेश छपवा दिया है. क्षेत्र में यह चर्चा का विषय है कि एक स्वाभिमानी पिता ने लोक-लाज की खातिर अपनी ही संतान से सदा के लिए मोह भंग कर लिया.

पिता की मनुहार भी नहीं पसीजी- मेरे लिए मर चुकी है

देवेंद्र सिंह कानावत ने अपनी पुत्री आकांक्षा (27) को बड़े अरमानों के साथ उच्च शिक्षा के लिए जयपुर भेजा था. पिता का सपना था कि बेटी पढ़-लिखकर कुल का नाम रोशन करेगी, लेकिन आकांक्षा ने परिवार की इच्छा के विरुद्ध अन्य समाज के युवक के साथ नाता जोड़ लिया. पुलिस द्वारा दस्तियाब किए जाने के बाद थाने में पिता ने अपनी लाडली के सामने झोली फैलाकर उसे घर लौटने और परिवार की इज्जत बचाने की काफी मिन्नतें कीं, लेकिन आकांक्षा ने युवक के साथ जाने का फ़ैसला किया इसी गहरी चोट ने पिता को यह कठोर फ़ैसला लेने पर मजबूर किया.

शोक संदेश में झलकी पिता की पीड़ा- 31 को मृत्युभोज

बेटी के रुख से आहत पिता ने अब उसे हमेशा के लिए त्याग दिया है. छपवाए गए शोक पत्र में आकांक्षा की फोटो के साथ 20 मार्च 2026 को उसका 'स्वर्गवास' दर्शाया गया है. इसमें 22 मार्च को तीये की बैठक और 31 मार्च को ब्रह्मभोज का कार्यक्रम घोषित किया गया है. कार्ड के नीचे शोक संतप्त में पिता देवेंद्र सिंह ब्लॉक कांग्रेस जहाजपुर सहित पूरे परिवार का नाम भी लिखा गया है. पिता का यह कदम उन संतानों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है जो माता-पिता के त्याग और सामाजिक मर्यादा को दरकिनार कर अपनी राह चुन लेते हैं.

शक्करगढ थानाधिकारी पूरणमल मीणा ने बताया कि युवती बालिग़ हैं. थाने में परिवार की ओर से समझाइश की गई थी लेकिन युवती नहीं मानी जिसके बाद उसने युवक के साथ जाना बताया. युवती की ओर से पुलिस सुरक्षा मांगी गई है.