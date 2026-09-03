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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभीलवाड़ा निकाय चुनाव: कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों का सिंबल अटका, पार्टी में मचा घमासान!

भीलवाड़ा निकाय चुनाव: कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों का सिंबल अटका, पार्टी में मचा घमासान!

Rajasthan Nagar Nikay Chunav: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी लापरवाही सामने आई, यहां 70 में 17 उम्मीदवारों के सिंबल समय पर आरओ के पास नहीं पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा पर सवाल उठ रहे हैं.

Written By : सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा |  Updated at : 03 Sep 2026 09:38 AM (IST)
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राजस्थान प्रदेश के भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव के नामांकन के साथ ही शहर कांग्रेस में ऐसा सियासी घमासान छिड़ गया है, जिसने चुनावी मुकाबले से ज्यादा संगठन की अंदरूनी खींचतान को सुर्खियों में ला दिया है. शहर के 70 वार्डों में कांग्रेस समय सीमा समाप्त होने तक 53 प्रत्याशियों के अधिकृत सिंबल ही रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के समक्ष प्रस्तुत कर सकी. 

17 वार्डों के सिंबल से जुड़े अथॉरिटी लेटर निर्धारित समय के बाद पहुंचने के कारण निर्वाचन विभाग ने उन्हें स्वीकार नहीं किया. इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक के नेतृत्व में देर रात करीब 10 बजे तक धरना-प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने पूरे घटनाक्रम के लिए भाजपा सरकार और निर्वाचन व्यवस्था पर सवाल उठाए. लेकिन इसी बीच पार्टी के भीतर से उठे सवालों ने विवाद को और गहरा कर दिया.

यह भी पढ़ें: सीकर निकाय चुनाव में BJP को झटका, इस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी की निर्विरोध जीत

अपनी ही पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर उठाए सवाल

कांग्रेस के PCC सदस्य एवं पूर्व पार्षद मनोज पालीवाल ने रोडवेज स्टैंड के सामने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए. पालीवाल ने इसे महज तकनीकी चूक मानने से इनकार करते हुए कहा कि 17 अधिकृत प्रत्याशियों के सिंबल समय पर RO तक पहुंचना पार्टी की जिम्मेदारी थी. स्वयं प्रदेशाध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि द्वारा सिंबल पहुंचाए जाते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. प्रदेशाध्यक्ष के प्रतिनिधि मौके से नदारद रहे और सिंबल का अलग अलग भागों में पैकेट खुला जिसके कारण 17 वार्ड प्रत्याशियों को सिंबल नहीं मिल सका.
 
उन्होंने आरोप लगाया कि कथित लापरवाही से कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनावी नुकसान हुआ और इसका राजनीतिक फायदा भाजपा को मिला. हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है.

सिंबल सीलबंद पैकेट में नहीं, खुले में भेजे गए

पालीवाल ने सिंबल भेजने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए. उनका आरोप है कि 70 अधिकृत सिंबल सीलबंद पैकेट में भेजने के बजाय खुले रूप में भेजे गए और इन्हें देहात कांग्रेस से जुड़े एक कथित पदाधिकारी के माध्यम से ले जाया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी के अधिकृत चुनाव चिन्ह किसे और किस अधिकार से सौंपे गए? जब इन्हें निर्धारित समय सीमा में RO तक पहुंचाना था, तो 17 सिंबल समय पर क्यों नहीं पहुंच पाए?

खड़गे तक पहुंचा मामला, जांच कमेटी की मांग

पालीवाल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर पूरे मामले की राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग की है. उन्होंने सिंबल वितरण से लेकर RO के समक्ष जमा होने तक पूरी प्रक्रिया की जांच, जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है.

पालीवाल का कहना है कि 17 प्रत्याशियों का अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान से बाहर होना संगठन के लिए सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि इससे चुनाव लड़ रहे कार्यकर्ताओं का राजनीतिक भविष्य प्रभावित हुआ है.

उन्होंने यह भी कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ कथित भेदभाव और संगठनात्मक जवाबदेही को लेकर है. पद से हटाए जाने की स्थिति में भी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहने की बात उन्होंने कही.

जयपुर की गहमागहमी के बाद भीलवाड़ा में सिंबल विवाद की टाइमिंग पर सवाल

इस पूरे घटनाक्रम को जयपुर कांग्रेस कार्यालय में भीलवाड़ा जिले के वरिष्ठ नेताओं रामलाल जाट और धीरज गुर्जर के बीच कथित राजनीतिक गहमागहमी की खबरों से जोड़कर भी देखा जा रहा है. हालांकि दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि टिकटों की खींचतान से शुरू हुई नाराजगी अब सिंबल तक पहुंच गई है.

भाजपा-कांग्रेस दोनों में टिकटों को लेकर असंतोष

नगर निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों में असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं. लेकिन भीलवाड़ा में कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों का सिंबल विवाद अब पार्टी के लिए अलग ही चुनौती बन गया है.

चुनावी मैदान में मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस होना था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर ही सवालों की कतार खड़ी है. सिंबल किसे मिले, किसके पास रहे, समय पर RO तक क्यों नहीं पहुंचे और आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है?

अब निगाहें कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व पर हैं. यदि मामले की जांच होती है तो यह साफ हो सकेगा कि 17 सिंबल के समय पर नहीं पहुंचने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी. सिस्टम की चूक, संगठनात्मक अव्यवस्था या फिर अंदरूनी सियासी खींचतान?

यह भी पढ़ें: बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी कलह! जिलाध्यक्ष पर बरसाए थप्पड़

About the author सुरेंद्र सागर, भीलवाड़ा

सुरेंद्र कुमार राजस्थान के भीलवाड़ा की खबरों पर नजर रखते हैं. उन्हें अपराध, राजनीतिक और सामाजिक खबरों में रुचि है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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Bhilwara RAJASTHAN NEWS
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