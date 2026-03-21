भीलवाड़ा: नागौरी गार्डन में महिला से चेन लूट, झपट्टा मारकर फरार हुए बदमाश

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राजस्थान के भीलवाड़ा वस्त्र नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें खाकी का खौफ रत्ती भर भी नहीं रहा. भीमगंज और कोतवाली थाना क्षेत्र के बिल्कुल मुहाने पर नागौरी गार्डन में दिन-दहाड़े चेन स्नैचिंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. नकाबपोश लुटेरों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया और रफूचक्कर हो गए.

पीड़िता प्रकाश देवी पत्नी घनश्याम गोस्वामी ने बताया की वो एक परिजन के उठावणा (शोक सभा) में गई थीं. जहां से उनके चप्पल गायब हो गये. वह अपने पति के साथ नई चप्पल खरीदने के लिए नागौरी गार्डन में एक जूता स्टोर पर रुकीं. जैसे ही वह शोरूम की सीढिय़ां चढने लगीं, पीछे से घात लगाकर आए दो नकाबपोश बदमाशों ने बाज जैसी फुर्ती दिखाई और महिला के गले पर झपट्टा मार दिया.

दो टुकड़ों में बंटी चेन

पीडिता ने बताया कि उनके गले में लगभग ढाई तोले सोने की चेन थी. बदमाशों ने इतनी जोर से चेन खींची कि छीना-झपटी के दौरान चेन के दो टुकड़े हो गए. शातिर बदमाश चेन का एक बड़ा हिस्सा लेकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जबकि कुछ हिस्सा महिला के पास ही गिर गया. अचानक हुए इस हमले से महिला सहम गई और शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग मदद को दौड़ते, लुटेरे गलियों में ओझल हो चुके थे.

पुलिस ने शुरू की छानबीन

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली और भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी करवाई. राहत की बात यह है कि लुटेरों की यह पूरी करतूत पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस फुटेज के आधार पर हुलिए का मिलान कर रही है और संदिग्धों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पीड़िता के परिवार ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि बीच शहर ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए.