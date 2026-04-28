वस्त्र नगरी भीलवाड़ा की प्रतिष्ठित व्यापारिक फर्म 'मान्यवर सिल्क मिल्स' और 'फैशन क्यू टेक्स प्राइवेट लिमिटेड' के प्रोपराइटर मुकेश जागेटिया ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता शास्त्री नगर में आयोजित की. उनके साथ हुई 4 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और इस मामले में पुलिस प्रशासन की कथित संदिग्ध कार्यप्रणाली का पदार्फाश किया. पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए कि पुलिस के कुछ अधिकारी जांच में देरी कर मुख्य आरोपियों को बचाने और साक्ष्यों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं.

मुकेश जागेटिया ने बताया कि जनवरी 2024 में प्रताप नगर थाने में FIR (5/2024) दर्ज करवाई गई थी. इसमें फर्म के सात कर्मचारियों-भंवर सिंह कानावत, निर्मल कुमार विश्नोई, शुभम मंत्री, हरि सिंह राठौड़, अनिल कुमार जाट, अश्विन कुमार विश्नोई और राजेश टेलर को नामजद किया गया था. इन आरोपियों ने वर्ष 2016 से 2023 के बीच सुनियोजित साजिश के तहत बिना जीएसटी और बिना बिल के माल बेचकर पेमेंट निजी बैंक खातों और 'फोन पे' पर लिया. नकली रसीदें और डुप्लीकेट इनवॉइस जारी कर कंपनी के अकाउंट सिस्टम में सेंध लगाई. मुख्य आरोपी भंवर सिंह कानावत की डायरियों से खुलासा हुआ कि वह 2.02 करोड़ रुपये की फर्जी 'बीसी' (BC) चला रहा था, जिसमें रिश्तेदारों के नाम पर फर्म का पैसा डाइवर्ट किया गया.

पुलिस की भूमिका पर उठे तीखे सवाल

मुकेश जागेटिया ने प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली पर निम्नलिखित सवाल खड़े किए है. कोर्ट की फटकार के बावजूद ढिलाई राजस्थान हाईकोर्ट और उखट कोर्ट ने पुलिस को 30 दिन में जांच पूरी करने के कड़े आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर समय सीमा का उल्लंघन किया. इस पर कोर्ट ने DSP (सिटी) को कड़ी फटकार भी लगाई है.

पुलिस द्वारा समय पर केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं करने के कारण दो मुख्य आरोपियों को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर 'स्टे' लेने का अवसर मिल गया. आरोप है कि यह देरी जानबूझकर आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई. जांच में 6 सीआई (CI) और 2 डीएसपी (DSP) स्तर के अधिकारियों द्वारा गबन प्रमाणित किए जाने के बावजूद महीनों तक गिरफ्तारियां नहीं हुई. मुख्य आरोपी भंवर सिंह को भी कोर्ट के बढ़ते दबाव के बाद ही पकड़ा गया, जबकि अन्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

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पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड अशोक बोहरा- जागेटिया

भंवर सिंह के खातों में 4.63 करोड़ रुपये और अन्य आरोपियों के खातों में लाखों के संदिग्ध लेनदेन की पुष्टि हो चुकी है. इसके बावजूद 43 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज करने में पुलिस तत्परता नहीं दिखा रही है. जागेटिया ने आरोप लगाया कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड अशोक बोहरा है, जिसने कथित तौर पर 2017 से ही फर्जी एंट्री और ब्याज के खेल के जरिए फर्म को खोखला करना शुरू किया था. इसके अलावा साजिश में वेदराज पितलिया, भगतराम मुंदड़ा, रवि मुंदड़ा और अकाउंटेंट शुभम मंत्री की भूमिका भी संदिग्ध है. आरोपी राकेश टेलर के खातों में 49 लाख रुपये से अधिक जमा हुए, जिससे उसने अवैध संपत्ति और वाहन खरीदे.

प्रशासन और न्यायपालिका से पीड़ित ने की न्याय की मांग

मुकेश जागेटिया ने जिला प्रशासन और न्यायपालिका से न्याय की गुहार लगाते हुए निम्नलिखित मांगें रखी हैं. घोटाले में शामिल शेष सभी नामजद आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए. उन सभी 43+ संदिग्ध बैंक खातों और डीमैट खातों की गहन जांच हो, जहां गबन की राशि भेजी गई है. भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच हो, जिन्होंने केस डायरी रोककर जांच को प्रभावित किया. आरोपियों द्वारा गबन की राशि से खरीदी गई बेनामी संपत्तियों और भूखंडों को तत्काल कुर्क (सीज) किया जाए. मुकेश जागेटिया ने अंत में चेतावनी दी कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला और उनकी मेहनत की डूबी हुई राशि वापस नहीं मिली, तो वे इस आंदोलन को और उग्र करेंगे. यह केवल एक व्यक्ति के साथ हुई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि भीलवाड़ा के संपूर्ण व्यापारिक विश्वास के साथ हुआ खिलवाड़ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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