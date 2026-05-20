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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानभरतपुर: घर में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला, वन विभाग के सामने जलाया लेपर्ड का शव 

भरतपुर: घर में घुसे तेंदुए को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मार डाला, वन विभाग के सामने जलाया लेपर्ड का शव 

Bharatpur News: वन विभाग टीम ने मुश्किल से लेपर्ड के शव को आग से बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर भरतपुर पहुंचे जहां आज मेडिकल बोर्ड से लेपर्ड के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. 

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 May 2026 04:41 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र के सीता गांव में ग्रामीणों ने एक लेपर्ड को पीट-पीटकर मार डाला. देर रात लगभग 10 बजे लेपर्ड सीता गांव में बनय सिंह के मकान में घुस गया था. इस दौरान ग्रामीण बनय सिंह के घर के बाहर इकट्ठे हो गए. 

जैसे ही लेपर्ड वनय सिंह के घर से बाहर निकला तभी ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया और पीट-पीटकर मार डाला. ग्रामीणों ने लेपर्ड को मारने के बाद उसके शव को जलाने की कोशिश की लेकिन, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया.

वन विभाग की मौजूदगी में लेपर्ड का शव जलाया

वन विभाग के सहायक वन संरक्षक सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि देर रात लगभग 10 बजे सीता गांव के रहने वाले बनय सिंह के घर में एक लेपर्ड घुस गया था. बनय सिंह के परिवार ने लेपर्ड को देखकर शोर मचाया तो, ग्रामीण बनय सिंह के घर के बाहर इकट्ठे हो गए. लेपर्ड की सूचना पर वन विभाग की टीम और वैर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई.

लेपर्ड जैसे ही बनय सिंह के घर से बाहर निकला तो, ग्रामीणों ने उस पर हमला कर दिया कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे पीट-पीटकर मार डाला. साथ ही पुलिस और वन विभाग की टीम की मौजूदगी में लेपर्ड के शव को जलाने की कोशिश की गई. वन विभाग और पुलिस की टीम ने मुश्किल से लेपर्ड के शव को आग से बाहर निकाला और शव को कब्ज़े में लेकर भरतपुर पहुंचे जहां आज सुबह मेडिकल बोर्ड से लेपर्ड के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. 

वन विभाग दर्ज करेगा FIR

वन विभाग की तरफ से लेपर्ड को मारने और उसके शव को जलाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई जाएगी. बनय सिंह ने बताया कि 15 दिन से आसपास के इलाके में लेपर्ड का आतंक था. जिसकी वजह इलाके में काफी काफी दहशत थी.  लेपर्ड ने कई पालतू जानवरों को अपना शिकार भी बनाया था. देर रात वह हमारे घर में घुस आया. घर में घुसने के बाद जब लोगों को पता चला की लेपर्ड घर के अंदर है तभी ग्रामीण इक्कठ्ठे हो गए और लेपर्ड के बाहर आते ही उस पर हमला कर दिया. 

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Published at : 20 May 2026 04:41 PM (IST)
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