भरतपुर में पारा 45.8 डिग्री पार, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, घरों से निकलने में कर रहे परहेज

राजस्थान के भरतपुर जिले में भीषण गर्मी का कहर जारी है. आज तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. इंसान ही नहीं, पशु-पक्षी भी इस झुलसाने वाली गर्मी से बेहाल हैं. सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और बाजारों में कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आ रहा है.

लोग बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और निकलते वक्त शरीर को पूरी तरह ढककर चल रहे हैं. बाजार में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नींबू पानी, जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की चेतावनी दी है.

शाम को भी नहीं मिल रही राहत, गर्म हवाएं कर रहीं परेशान

दिन में तापमान बढ़ने का असर शाम को भी बना रहता है. लोगों को शाम के वक्त भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही. दोपहर के बाद बाजार पूरी तरह सुनसान हो जाते हैं और दुकानदार भी ग्राहकों का इंतजार करते नजर आते हैं.

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल तापमान में राहत के कोई संकेत नहीं हैं. आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

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CMHO ने जारी की हीटवेव से बचाव की सलाह

सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि हीटवेव से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें, सिर ढककर रखें और घर से निकलते समय तरल पदार्थ साथ रखें.

डॉ. कपूर ने बुजुर्गों को अपनी नियमित दवाइयां लेते रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि उल्टी, दस्त या पेट दर्द होने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें और दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें.

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