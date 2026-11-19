राजस्थान में पंचायतराज के चुनाव पूर्ण होने के बाद अब पंचायत समिति के प्रधान और जिला परिषद के जिला प्रमुख के लिए पार्टियों ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी है. भरतपुर में कल पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की मतगणना होगी.

मतगणना से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी ने जिला प्रमुख और प्रधान बनाने के लिए बाड़ेबंदी शुरू कर दी है. जिला प्रमुख पद के लिए बीजेपी की तरफ से दो नाम सामने आए हैं. लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक जिला प्रमुख के लिए कोई दावेदार सामने नहीं आया है.

कांग्रेस ने नहीं खोले अभी तक अपने पत्ते

भरतपुर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि जिस तरह नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद के लिए आखिरी समय में प्रत्याशी की घोषणा की थी और उसका नामांकन भरवाया गया था, उसी तरह जिला प्रमुख के नामों का एलान भी आखिरी समय पर करेंगे. जिला प्रमुख के चुनाव 25 नवंबर को होंगे और उप जिला प्रमुख के चुनाव 26 नवंबर को होंगे. वहीं प्रधान के चुनाव 27 नवंबर को और उपप्रधान के चुनाव 28 नवंबर को होंगे.

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बीजेपी किसको टिकट देकर मैदान में उतारतेगी?

भरतपुर जिला प्रमुख की सीट SC महिला आरक्षित है. इसलिए बयाना के पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल की बेटी कनिका बंशीवाल वार्ड नंबर 18 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ी है, जीतने जे बाद वह जिला प्रमुख के लिए दावेदारी कर सकती हैं. आगरा छावनी विधायक की बेटी पूजा दुवेश वार्ड नंबर 22 से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ी है. जितने के बाद वह भी जिला प्रमुख की दावेदारी कर सकती है.

इसके अलावा बयाना के पूर्व विधायक ग्यारसा राम कोली की पुत्रवधू रेखा रानी वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ी है, जीतने के बाद वह भी दावेदारी कर सकती हैं. लेकिन बीजेपी किसको अपनी टिकट देकर मैदान में उतारती है यह देखने वाली बात होगी.