राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले एक व्यापारी की दिल्ली में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है. जानकारी के अनुसार भरतपुर के रहने वाले एक व्यापारी की दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में फुटवियर की फैक्ट्री है. फैक्ट्री मालिक की एक कर्मचारी से कहासुनी हो गई थी. मालिक ने कर्मचारी को फैक्ट्री से निकाल दिया था. उसके बाद कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ फैक्ट्री मालिक पर हमला कर दिया.



मृतक अपने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री संभालता था. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. धौर के नगला थाना उच्चैन निवासी मृतक के बड़े रणवीर चौधरी ने बताया कि दिल्ली के नरेला इलाके में हमारी फुटवियर की फैक्ट्री है. जिसमें जूते चप्पल बनाए जाते हैं. जिसको मैं और मेरा छोटा भाई रवि चौधरी (27) संभालते थे.

फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी से हुई थी कहासुनी

उन्होंने बताया, ''19 फरवरी को मेरे भाई की एक फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी से कहासुनी हो गई थी. उसी फैक्ट्री के कर्मचारी ने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे भाई पर चाकुओं से हमला करवा दिया. मेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई. हमला करने वाले लोग कहां के थे यह मुझे नहीं पता. घटना को लेकर FIR दर्ज करवा दी गई है.''

दिल्ली के नरेला थाने में FIR दर्ज

मृतक रवि चौधरी के बड़े भाई रणवीर सिंह ने दिल्ली के नरेला थाने में FIR दर्ज कराई है. उन्होंने आगे बताया, ''चार साल पहले मैंने और मेरे भाई ने नरेला इलाके में एक फैक्ट्री को किराए पर लिया था. हमारी फैक्ट्री में एक सोनू नाम का कर्मचारी काम करता था. वह फैक्ट्री का सारा काम देखता था. मेरा भाई रवि रोजाना फैक्ट्री बंद करने के बाद फैक्ट्री की चाबी सोनू को दे देता था. जिससे सोनू सुबह जल्दी फैक्ट्री को खोल लेता था.

कहासुनी के बाद मालिक ने कर्मचारी को काम से निकाला

रणवीर ने आगे कहा, ''19 फरवरी को रवि की फैक्ट्री के कर्मचारी राहिल से काम को लेकर कहासुनी हो गई. राहिल फैक्ट्री के ठेकेदार सलमान के अंडर काम करता था. जब राहिल ने रवि की बात नहीं मानी तो, रवि ने उससे काम पर नहीं आने को कह दिया. तब सलमान ने रवि से कहा कि आपने राहिल के साथ अच्छा नहीं किया, वह कुछ भी कर सकता है. 20 फ़रवरी सुबह 10 बजे सलमान ने रवि को फोन कर कहा कि आज कोई भी कर्मचारी फैक्ट्री पर नहीं आएगा. आप सभी का हिसाब कर दीजिये.''

हमले के बाद फैक्ट्री मालिक को ले जाया गया था अस्पताल

रवि ने राहील के अकाउंट में 12500 रुपये डाल दिए. इसके बाद रवि सुबह 11 बजे फैक्ट्री पर पहुंच गया. रवि का बड़ा भाई रणवीर उस दिन फैक्ट्री पर नहीं गया था. 20 फ़रवरी को रणवीर के पास उसके साले विश्वेंद्र का फोन आया. उसने रणवीर को बताया की रवि पर कुछ लोगों ने चाक़ू से हमला कर दिया है. विश्वेन्द्र रवि को तुरंत SRHC हॉस्पिटल ले गया. जहां रवि को मृत घोषित कर दिया.

सीसीटीवी वीडियो में क्या?

इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. जिसमें साफ़ दिखाई दे रहा है कि रवि फैक्ट्री को लॉक करके चाबी सोनू को दे दी. रवि अपनी बाइक से विश्वेंद्र के साथ घर की तरफ आने के लिए तैयार होता है तभी कुछ लोग आते हैं. वह रवि, सोनू और विश्वेंद्र के ऊपर चाकुओं से हमला करना शुरू कर देते हैं.