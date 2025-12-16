राजस्थान सरकार के दो साल पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा- 'भ्रष्टाचार की आदत...'
Rajasthan News: भजनलाल शर्मा सरकार के दो साल पूरे होने पर सियासत तेज हो गई. सीएम ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो कांग्रेस ने सरकार को नाकाम बताते हुए पलटवार किया.
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के 15 दिसंबर को दो साल पूरे हो गए. खास बात यह रही कि इसी दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी था. आमतौर पर ऐसे मौके उत्सव और उपलब्धियों के जश्न के होते हैं, लेकिन इस बार यह दिन सियासी टकराव और आरोप-प्रत्यारोप की भेंट चढ़ गया.
अपने जन्मदिन और सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिन की शुरुआत धार्मिक कार्यक्रमों से की. उन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना की और गौशाला में गौ माता की पूजा की. शाम को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को संबोधित किया. इस मंच से उन्होंने जहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा.
कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश और देश में किसी पार्टी ने भ्रष्टाचार की आदत डाली है, तो वह कांग्रेस है.
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लूट और झूठ का खेल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. सीएम ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी.
उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार की बात सुनते हैं, तो उन्हें दर्द होता है. मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग सिर्फ बोलते रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें कहने को कुछ नहीं मिलता. इसलिए वे ट्वीट करते रहते हैं.
सीएम भजनलाल शर्मा यहीं नहीं रुके. उन्होंने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि कांग्रेस मैदान में आए, कौन रोक रहा है. उन्होंने कहा कि वह विधानसभा के अंदर भी बहस के लिए तैयार हैं और सदन के बाहर भी. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर 70 साल तक देश और प्रदेश को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग आज सवाल उठा रहे हैं.
झूठे दावे, खाली हाथ सरकार- कांग्रेस का पलटवार
मुख्यमंत्री के इन बयानों पर कांग्रेस पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप और जयपुर से विधायक रफीक खान ने सरकार के दावों को झूठा बताया. उन्होंने कहा कि सरकार दो साल में जनता से जुड़े 5 काम भी ठीक से नहीं गिना सकती.
रफीक खान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार जनता से जुड़े पांच मुद्दों पर सही रिपोर्ट पेश कर दे, तो वह बहस के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनके मुताबिक सरकार के दो साल बदहाली में बीते हैं और गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को ही निशाना बनाया जा रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL