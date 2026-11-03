अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर CM भजनलाल ने कांग्रेस को घेरा, क्या बोले?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 1997 के बयान को याद किया. उन्होंने कहा कि जब एनडीए की सरकार महज एक वोट से गिर गई थी, तब वाजपेयी ने कहा था कि आज हमारी सरकार एक वोट से गिरी है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंसेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी की यह बात आज साकार होती दिखाई दे रही है. उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, पेपर लीक और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी कई सवाल उठाए.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं को निशाना बनाने का काम कर रही है. उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया किए जाने पर कांग्रेस के सवाल उठाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो कांग्रेस उन पर सवाल खड़े करती है. वहीं, न्यायालय के फैसले उसके पक्ष में नहीं आते तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए जाते हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध और असहमति का अधिकार सभी को है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को बिना किसी प्रमाण के बदनाम करना सही नहीं है. उन्होंने कांग्रेस पर संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.

खाद-बीज की दुकान का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि गहलोत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती जा रही है. हालिया रैली में गहलोत को मंच पर उचित स्थान नहीं मिलने का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति से जोड़कर देखा.

शर्मा ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि उन्होंने खेती-किसानी की है. वहीं, गहलोत को जादूगर का बेटा बताते हुए उनकी खाद-बीज की दुकान से जुड़े पुराने आरोपों का जिक्र किया.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उस समय खाद और बीज की कीमतों के साथ उनकी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे. उन्होंने यह भी कहा कि गोदाम पर छापेमारी हुई थी. हालांकि, ये आरोप मुख्यमंत्री के राजनीतिक संबोधन का हिस्सा थे.

पेपर लीक और जल जीवन मिशन को लेकर भी घेरा

मुख्यमंत्री ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और पेपर लीक के मामलों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के पीएसओ की भूमिका का जिक्र करते हुए शशिकांत सहित कुछ नामों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर जनता को जवाब मिलना चाहिए.

इसके अलावा जल जीवन मिशन में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस सरकार को घेरा. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, जिनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए.

घुसपैठ, परिवारवाद और आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर हमला

भजनलाल शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर भी कांग्रेस को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है. आरक्षण खत्म होने जैसी अफवाहें फैलाकर लोगों के बीच डर और भ्रम पैदा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ना है.

4 लाख नौकरियों के संकल्प का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. सरकार चार लाख से अधिक नौकरियां देने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है.

उन्होंने दावा किया कि राजस्थान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है. शर्मा ने कांग्रेस से सवाल किया कि वह अपने पांच साल के शासन और भाजपा सरकार के बीस महीनों के कामकाज की तुलना करके बताए कि उसने जनता के लिए क्या किया और वर्तमान सरकार क्या कर रही है.

आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा

मुख्यमंत्री ने वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने अनुच्छेद 356 का भी दुरुपयोग किया है.

राजस्थान में पिछली सरकार के दौरान राजनीतिक खींचतान और कुर्सी की लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंचायत और निकाय चुनाव समय पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

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युवाओं, किसानों और महिलाओं को लेकर सरकार का लक्ष्य बताया

अपने संबोधन में भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार देना, किसानों को सम्मान दिलाना और महिलाओं को सशक्त बनाना है. उन्होंने कांग्रेस को जनता के बीच जाकर अपनी बात रखने की सलाह दी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत होती है और किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य जनता ही तय करती है. उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करते हुए राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी.