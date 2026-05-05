देश के पांच राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ी नसीहत दे दी. उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टियों को बंगाल के नतीजे से सबक लेना चाहिए, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की अगुवाई के बिना बीजेपी को हराया नहीं जा सकता. अगर अलग-अलग लड़ने की कोशिश करेंगे तो उन सभी का अंजाम भी बंगाल की तरह ही होगा



डोटासरा ने कहा कि बीजेपी इन सभी को खत्म कर देगी. दिल्ली के बाद बंगाल इसका बड़ा उदाहरण है. क्षेत्रीय पार्टियों की सोच छोटी होती है. राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है. इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को चाहिए कि वह कांग्रेस के साथ ही चलें.

ईडी-चुनाव आयोग बीजेपी के साथ- डोटासरा

इसके अलावा उन्होंने बंगाल चुनाव में मिलीभगत का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, फिर भी केरल में हमारा सत्ता में आना, कार्यकर्ताओं की जीत है. वहीं पश्चिम बंगाल पर उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ, हम सबको सोचना चाहिए कि सत्ता का किस तरह दुरुपयोग किया गया. सुप्रीम कोर्ट में किस तरह पैरवी की गई, सरकारी संस्थाओं को दुरुप्रयोग किया गए.

गोविंद डोटासरा ने कहा कि 438 अधिकारियों को क्यों बदला गया? चलते चुनाव में प्रत्याशी के यहां ईडी की रेड मारी गई. उनका पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया. पूरी डिटेल्स लेकर कार्रवाई की गई, संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया. सीआरपीएफ का भी दुरूपयोग किया गया. लोकतंत्र का हनन हुआ, वोट चोरी हुई. देश के लिए खतरनाक है.

'बंगाल में वोट लूटे गए'

उन्होंने कहा कि बंगाल में जो चुनाव आयोग की मदद से सरकार बना ली, वो राजस्थान में नहीं होने देंगे. एसआईआर में भी इनकी मनमानी नहीं चलने दी, आगे भी नहीं होने देंगे. बंगाल में तो सच में वोट लूटे हैं, जनादेश नहीं है. केंद्र की मनमर्जी है. ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया है.

प्रदेस कांग्रेस प्रमुख डोटासरा ने ये भी कहा, "राजस्थान के सीएम झाल मुड़ी खा रहे थे, उनका क्या योगदान रहा कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय में जिनको देखना भी पसंद नहीं करते उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे क्योंकि फोटो दिल्ली भेजनी थी."

पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहा?

पंचायत चुनाव को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में तो चुनाव खत्म ही कर दिए, निगम और पंचायत के चुनाव नहीं कर रहे, झालमुड़ी खा रहें हैं, साथ होने की फोटो खींचा रहें हैं.

एसआई पेपर लीक पर भी दिया बयान

एसआई पेपर लीक पर डोटासरा ने कहा कि सत्ता पक्ष पेपर लीक को लेकर बयान देते रहता है, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, क्या हुआ? SI भर्ती को लेकर भी क्या किया, रद्द कर दिए. सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिए निरस्त करने के लिए , हम भी स्वागत करते हैं. पर जो पढ़कर SI बना, उसका क्या? रद्द हो गई, अब जो ओवर एज हो गए उनके लिए क्या? यहां के सीएम दिल्ली जाते हैं, कुछ नहीं करते.