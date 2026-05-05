हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'...तो बीजेपी इन्हें खत्म कर देगी', बंगाल चुनाव पर गोविंद सिंह डोटासरा की क्षेत्रीय दलों को बड़ी नसीहत

'...तो बीजेपी इन्हें खत्म कर देगी', बंगाल चुनाव पर गोविंद सिंह डोटासरा की क्षेत्रीय दलों को बड़ी नसीहत

Bengal Election Result 2026: गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बंगाल में चुनाव आयोग की मदद से सरकार बना ली, वो राजस्थान में नहीं होने देंगे. एसआईआर में भी इनकी मनमानी नहीं चलने दी, आगे भी नहीं होने देंगे.

By : मुबारिक खान, मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 May 2026 06:11 PM (IST)
Preferred Sources

देश के पांच राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ी नसीहत दे दी. उन्होंने कहा कि रीजनल पार्टियों को बंगाल के नतीजे से सबक लेना चाहिए, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की अगुवाई के बिना बीजेपी को हराया नहीं जा सकता. अगर अलग-अलग लड़ने की कोशिश करेंगे तो उन सभी का अंजाम भी बंगाल की तरह ही होगा 
 
डोटासरा ने कहा कि बीजेपी इन सभी को खत्म कर देगी. दिल्ली के बाद बंगाल इसका बड़ा उदाहरण है. क्षेत्रीय पार्टियों की सोच छोटी होती है. राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है. इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों को चाहिए कि वह कांग्रेस के साथ ही चलें.

ईडी-चुनाव आयोग बीजेपी के साथ- डोटासरा

इसके अलावा उन्होंने बंगाल चुनाव में मिलीभगत का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, फिर भी केरल में हमारा सत्ता में आना, कार्यकर्ताओं की जीत है. वहीं पश्चिम बंगाल पर उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ, हम सबको सोचना चाहिए कि सत्ता का किस तरह दुरुपयोग किया गया. सुप्रीम कोर्ट में किस तरह पैरवी की गई, सरकारी संस्थाओं को दुरुप्रयोग किया गए.

गोविंद डोटासरा ने कहा कि 438 अधिकारियों को क्यों बदला गया? चलते चुनाव में प्रत्याशी के यहां ईडी की रेड मारी गई. उनका पूरा रिकॉर्ड ले लिया गया. पूरी डिटेल्स लेकर कार्रवाई की गई, संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया. सीआरपीएफ का भी दुरूपयोग किया गया. लोकतंत्र का हनन हुआ, वोट चोरी हुई. देश के लिए खतरनाक है.

'बंगाल में वोट लूटे गए'

उन्होंने कहा कि बंगाल में जो चुनाव आयोग की मदद से सरकार बना ली, वो राजस्थान में नहीं होने देंगे. एसआईआर में भी इनकी मनमानी नहीं चलने दी, आगे भी नहीं होने देंगे. बंगाल में तो सच में वोट लूटे हैं, जनादेश नहीं है. केंद्र की मनमर्जी है. ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया है. 

प्रदेस कांग्रेस प्रमुख डोटासरा ने ये भी कहा, "राजस्थान के सीएम झाल मुड़ी खा रहे थे, उनका क्या योगदान रहा कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय में जिनको देखना भी पसंद नहीं करते उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे क्योंकि फोटो दिल्ली भेजनी थी."

पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहा? 

पंचायत चुनाव को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में तो चुनाव खत्म ही कर दिए, निगम और पंचायत के चुनाव नहीं कर रहे, झालमुड़ी खा रहें हैं, साथ होने की फोटो खींचा रहें हैं.

एसआई पेपर लीक पर भी दिया बयान

एसआई पेपर लीक पर डोटासरा ने कहा कि सत्ता पक्ष पेपर लीक को लेकर बयान देते रहता है, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, क्या हुआ? SI भर्ती को लेकर भी क्या किया, रद्द कर दिए. सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिए निरस्त करने के लिए , हम भी स्वागत करते हैं. पर जो पढ़कर SI बना, उसका क्या? रद्द हो गई, अब जो ओवर एज हो गए उनके लिए क्या? यहां के सीएम दिल्ली जाते हैं, कुछ नहीं करते.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 05 May 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
Govind Singh Dotasra Rajasthan News CONGRESS Bengal Election Result 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान: बंगाल चुनाव के नतीजों पर गोविंद सिंह डोटसरा का बड़ा आरोप, कहा- 'ED, CBI और चुनाव आयोग के साथ...'
बंगाल चुनाव के नतीजों पर गोविंद सिंह डोटसरा का बड़ा आरोप, कहा- 'ED, CBI और चुनाव आयोग के साथ...'
राजस्थान
राजस्थान: भाई का कातिल बना भाई, आपसी रंजिश में छोटे ने बड़े पर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट
राजस्थान: भाई का कातिल बना भाई, आपसी रंजिश में छोटे ने बड़े पर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट
राजस्थान
बंगाल में BJP की जीत में राजस्थान के इस नेता का योगदान? नतीजा- खुद ममता बनर्जी हार गईं चुनाव
बंगाल में BJP की जीत में राजस्थान के इस नेता का योगदान? नतीजा- खुद ममता बनर्जी हार गईं चुनाव
राजस्थान
जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ा का मामला, थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर
जयपुर में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ा का मामला, थाना प्रभारी को किया गया लाइन हाजिर
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
महिला होने के बावजूद धक्का मारकर निकाला, मेरे पीठ और पेट पर मारी लात, ममता के 5 बड़े आरोप
इंडिया
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
भारतीयों पर हमले के बाद गुस्से में पीएम मोदी, होर्मुज पर दे डाला अल्टीमेटम, कहा- 'अटैक मंजूर नहीं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
साउथ सिनेमा
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
जिम, पूल और गार्डन... अंदर से ऐसा दिखता है थलपति विजय का 80 करोड़ रुपये का आलीशान घर, देखें Inside फोटोज
आईपीएल 2026
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो...
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
बॉलीवुड
सलमान खान के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगी करीना कपूर? राज एंड डीके की सुपरहीरो फिल्म को लेकर ये चर्चा
सलमान खान के साथ फिर से स्क्रीन शेयर करेंगी करीना कपूर? राज एंड डीके की सुपरहीरो फिल्म को लेकर ये चर्चा
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Embed widget