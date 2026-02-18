हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानरमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य बोले, 'किसी को दिक्कत होती है तो...'

रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य बोले, 'किसी को दिक्कत होती है तो...'

Balmukundacharya News: बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने रमजान पर मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर एतराज जताया है. उन्होंने कहा कि सभी को समाज का ख्याल रखे जाने की जरूरत है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: अजीत | Updated at : 18 Feb 2026 11:47 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में रमजान के महीने में मस्जिदों से होने वाले ऐलान और अजान के दौरान बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर सवाल उठाए गए हैं. जयपुर शहर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि रमजान के नाम पर बेवजह लाउडस्पीकर बजाकर बच्चों की पढ़ाई और बीमार लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और सरकारों की ओर से बनाए गए कानून का पालन करना चाहिए. 

बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने रमजान पर मस्जिदों से बजाने वाले लाउडस्पीकरों को लेकर एतराज जताते हुए कहा, ''अगर लाउडस्पीकर के शोर से किसी को दिक्कत होती है तो यह कतई ठीक नहीं है. सभी को समाज का ख्याल रखे जाने की जरूरत है.'' हालांकि बालमुकुंद आचार्य ने यह भी दलील दी कि उन्हें अज़ान से दिक्कत नहीं है लेकिन लाउडस्पीकर के शोर की वजह से लोगों को जो परेशानी होती है, वह कतई ठीक नहीं है. 

अजान के शोर को लेकर विधानसभा में भी जताया था एतराज

उन्होंने आगे कहा कि सभी धर्मों के लोगों को बेवजह शोर नहीं करना चाहिए. आस्था को लेकर प्रदूषण नहीं करना चाहिए. हालांकि इस बार उन्होंने संयम वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है. दो हफ्ते पहले उन्होंने विधानसभा में अज़ान के शोर को लेकर एतराज जताया था. 

मंत्री सुरेश रावत ने क्या कहा?

हालांकि रमजान के मौके पर लाउडस्पीकर बजाए जाने के उनके एतराज से उनकी पार्टी और सरकार के ही तमाम लोग सहमत नहीं हैं. इस बारे में जब राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ लिया. मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि इस बारे में जिसने एतराज जताया है, वही जवाब देगा. वहीं, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के एतराज जताए जाने का विरोध किया है.

रमजान के चांद का दीदार

उधर, जयपुर में रमजान के चांद का दीदार हो गया है. कल (19 फरवरी) से रोजे रखे जाएंगे. कल से रमजान महीने की शुरुआत होगी. हालांकि बुधवार (18 फरवरी) को जयपुर समेत राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं. लोगों की गवाही के आधार पर चांद देखे जाने की तस्दीक हुई. मस्जिदों में तरावीह यानी रमजान की विशेष नमाज की शुरुआत हो गई. राजस्थान के साथ ही यूपी समेत कई दूसरे राज्यों में भी लोगों ने चांद का दीदार किया. लोग एक दूसरे को रमजान महीने की मुबारकबाद दे रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 11:44 PM (IST)
Tags :
BJP Rajasthan News Balmukundacharya Ramadan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य बोले, 'किसी को दिक्कत होती है तो...'
रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बालमुकुंद आचार्य ने उठाए सवाल, 'कानून का पालन करना चाहिए'
राजस्थान
भिवाड़ी: 'कागजों में वाशिंग पाउडर, अंदर 'मौत का सामान', अवैध फैक्ट्रियां सीज
भिवाड़ी: 'कागजों में वाशिंग पाउडर, अंदर 'मौत का सामान', अवैध फैक्ट्रियां सीज
राजस्थान
जोधपुर: पिज्जा लेकर आया भाई, बहन का सिर फोड़कर की हत्या, फिर लगाई फांसी, मिला सुसाइड नोट
जोधपुर: पिज्जा लेकर आया भाई, बहन का सिर फोड़कर की हत्या, फिर लगाई फांसी, मिला सुसाइड नोट
राजस्थान
अजमेर: लिव-इन रिलेशनशिप पर बवाल, बेटी के लिए मां-बाप ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास
अजमेर: लिव-इन रिलेशनशिप पर बवाल, बेटी के लिए मां-बाप ने थाने में किया आत्मदाह का प्रयास
Advertisement

वीडियोज

Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra
AI Impact Summit 2026: Delhi में भारी जाम से त्राहिमाम! | Delhi Traffic | Bharat Mandapam
Delhi Dwarka Accident: कातिल नाबालिग और बेकाबू कार! मासूम की जान ली फिर दिखाई बेशर्मी! | Sahil Case
Bharat Ki Baat: बटुक 'शिखा' पर बवाल..2027 की चुनावी संग्राम? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
'मुसलमानों को मिटाने वाले..', मौलाना अरशद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
दिल्ली में IMD ने जारी किया येलो अलर्ट, बारिश के बाद गिरा तापमान, 19 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम?
बॉलीवुड
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
जब सलीम खान ने पत्नी सलमा को हेलेन संग अपने रिश्ते के बारे में बताया, ऐसा था सलमान खान की मां का रिएक्शन
क्रिकेट
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
सुपर 8 का शेड्यूल आया सामने, जानें कब और किससे भिड़ेगी टीम इंडिया? नोट कर लीजिए तारीख
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 24 घंटों में 150 कार्गो प्लेन से भेजे गोला-बारूद
US-ईरान के बीच युद्ध तय? खामेनेई को मिटाने की तैयारी में ट्रंप, 150 प्लेन से भेजे गोला-बारूद
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
नौकरी
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की भर्ती शुरू
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget