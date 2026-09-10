कोटा: चुनाव ड्यूटी के दौरान ASI राधेश्याम सांखला की हार्ट अटैक से मौत

राजस्थान के कोटा के आरके पुरम थाने में तैनात एएसआई राधेश्याम सांखला की चुनावी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई. सांखला चुनाव मोबाइल टीम में ड्यूटी पर चल रहे थे. अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत हो गई. उनके निधन के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

राधेश्याम सांखला पुलिस महकमे में अपनी कर्तव्यनिष्ठा और जांबाजी के लिए पहचाने जाते थे. उन्होंने कांस्टेबल के रूप में पुलिस सेवा शुरू की और हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद तक पहुंचे. कोटा शहर के कई थानों में अपनी सेवाएं देने के दौरान उन्होंने पुलिस ड्यूटी के साथ मानवता की मिसाल भी कायम की.

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चंबल में जान जोखिम में डालकर युवक को बचाया

राधेश्याम सांखला के जांबाज रेस्क्यू कार्यों को आज भी लोग याद करते हैं. चंबल नदी में एक युवक के गिरने की सूचना मिलने पर सांखला ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी.

इसी तरह उन्होंने अपने सेवाकाल में कई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे. सांखला की पहचान सिर्फ एक पुलिसकर्मी के तौर पर नहीं,बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में थी जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था. हर शख्स से मुस्कुराकर मिलना और जरूरतमंद की मदद करना उनके स्वभाव का हिस्सा था. उनकी मिलनसारिता के पुलिसकर्मी ही नहीं, बल्कि आम लोग भी कायल थे.

सामाजिक कार्यों में भी निभाई भूमिका

पुलिस ड्यूटी के साथ सांखला ने कई सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाई. उनकी अचानक मौत की खबर से पुलिस महकमे और उनके परिचितों में गम का माहौल है. एक जांबाज पुलिसकर्मी, मददगार इंसान और मुस्कुराते चेहरे के रूप में राधेश्याम सांखला की यादें लंबे समय तक लोगों के बीच बनी रहेंगी. बता दें कि राजस्थान में इन दिनों निकाय चुनाव का दौर जारी है.

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