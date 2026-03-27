पश्चिम एशिया संकट पर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर की ‘दलाल’ टिप्पणी पर सियासत गहराता जा रहा है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इस टिप्पणी को बेहद अनुचित बताया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देती.

अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि इस बयान से देश की छवि प्रभावित हो सकती है. बता दें कि जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए संसद परिसर में बुलाई गई बैठक में उपस्थित नेताओं से कहा था, ‘‘हम दलाल राष्ट्र नहीं हैं".

‘दलाल’ शब्द पर जताई कड़ी आपत्ति

गहलोत ने कहा कि किसी देश के लिए ‘दलाल’ जैसे शब्द का इस्तेमाल कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है. उन्होंने कहा, "‘मैं समझता हूं कि कोई विदेश मंत्री किसी मुल्क के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता. दलाली क्या होती है, पता नहीं. अगर उनकी जबान फिसलने से ऐसा हुआ तो उन्हें खेद जताना चाहिए. अन्यथा मैं समझता हूं कि देश के अंदर उनकी बहुत आलोचना होनी चाहिए. आप कैसे कह सकते हो कि कोई दलाली कर रहा है? दलाली होती क्या है? यदि राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित नहीं हुई और हिंसा को बेरोकटोक जारी रहने दिया गया, तो दुनिया किस दिशा में जाएगी? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? कोई नहीं जानता कि इसका अंत कहां होगा."

पश्चिम एशिया संकट में पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात पर गहलोत ने उसकी हैसियत पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 1965 और करगिल युद्ध में पाकिस्तान की स्थिति सबके सामने रही है. गहलोत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और तुर्किये जैसे देशों के समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की तुलना में पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता है.

उन्होंने 1971 के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 90 हजार से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया था. गहलोत के मुताबिक, आज की स्थिति उस दौर से बिल्कुल अलग नजर आती है और यह चिंता का विषय है.

अंतरराष्ट्रीय हालात और मोदी-ट्रंप संबंधों पर टिप्पणी

गहलोत ने वैश्विक स्थिति को नाजुक बताते हुए कहा कि सरकार को समय रहते तैयारी करनी चाहिए थी. उन्होंने राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विपक्ष पहले ही ऐसे हालात के प्रति आगाह कर चुका था. उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी ट्रंप मोदी को मित्र कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि मोदी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी-कभी तो यहां तक दावा करते हैं कि वह उनका राजनीतिक करियर समाप्त कर सकते हैं.’’ उन्होंने कुछ समय पहले वेनेज़ुएला में हुए घटनाक्रम का भी ज़िक्र किया और कहा, ‘‘यदि कोई देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर सकता है, तो यह बेहद चिंताजनक है.

इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंधों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार ‘‘समझ से परे’’ है. गहलोत ने कहा कि ट्रंप का व्यवहार कभी दोस्ताना तो कभी आलोचनात्मक रहा है, उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य देश के शीर्ष नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी दुर्लभ और चिंताजनक है.