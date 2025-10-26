हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'BJP को सता रहा हार का डर', राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर बोले अशोक गहलोत

'BJP को सता रहा हार का डर', राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी पर बोले अशोक गहलोत

Rajasthan News: पूर्व CM अशोक गहलोत ने सरकार पर निकाय और पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना कर रही है और हार के डर से लोकतंत्र को कमजोर कर रही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों में लगातार हो रही देरी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव न कराकर सरकार न केवल संवैधानिक नियमों की अनदेखी कर रही है बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर कर रही है.

पहले ही समाप्त हो चुका है पंचायत राज का कार्यकाल- अशोक गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य के अधिकांश निकाय और पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है. सरकार ने इन संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त कर कार्यभार संभालने का आदेश दे दिया है. वहीं कोटा, जयपुर और जोधपुर नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद वहां भी संभागीय आयुक्तों द्वारा प्रशासन चलाया जाएगा. गहलोत ने इसे 'संविधान की हत्या' बताते हुए कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाओं की जगह अधिकारियों द्वारा प्रशासन चलाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है.

कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रही बीजेपी- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार डॉ. भीमराव अंबेडकर के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रही है. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 243-E और 243-U का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव हर पांच वर्ष में कराना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में इन संस्थाओं का कार्यकाल पांच साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है.

संभावित हार के डर से चुनाव टाल रही बीजेपी- गहलोत

गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल अपनी संभावित हार के डर से चुनाव टाल रही है. उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री दोनों ने अपनी राजनीति की शुरुआत पंचायतीराज से की थी, तब उनसे उम्मीद थी कि वे इन संस्थाओं को और मजबूत करेंगे, लेकिन आज वे ही इन्हें कमजोर कर रहे हैं.

जनता की समस्याओं का नहीं हो रहा कोई समाधान

उन्होंने कहा कि प्रशासकों की नियुक्ति से पंचायतीराज और नगरीय निकायों का कामकाज लगभग ठप हो गया है. विकास कार्य रुक गए हैं और जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है. गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार का यह कदम लोकतंत्र विरोधी है और जनता को अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर रहा है. उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत निकाय और पंचायत चुनाव कराने की मांग की, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया फिर से बहाल हो सके.

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 26 Oct 2025 01:24 PM (IST)
Panchayat Elections Rajasthan Government Ashok Gehlot Rajasthan Congress Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS
Embed widget