Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान निकाय चुनाव: अशोक गहलोत का दावा, 'BJP के वोटर्स...'

राजस्थान निकाय चुनाव: अशोक गहलोत का दावा, 'BJP के वोटर्स...'

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलेगा. उन्होंने भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 09 Sep 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार (09 सितंबर) को जोधपुर पहुंचे. यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने एयरफोर्स से जुड़े पुराने मामले, हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण की गुणवत्ता और नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही निकाय चुनाव में जीत का दावा करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार को लाने का माहौल पूरे प्रदेश में बन चुका है.

गहलोत ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो और ठेकेदारों की जवाबदेही तय की जाए. उन्होंने एयरपोर्ट भवन में पहली बारिश में पानी आने और जोधपुर में हाईकोर्ट के नए भवन में सामने आई समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि नई इमारतों में इस तरह की स्थिति चिंता का विषय है.

न्यायालयों की इमारतों के निर्माण में जिम्मेदारी स्पष्ट हो- गहलोत

उन्होंने कहा, ''हाईकोर्ट, निचली अदालत और अन्य न्यायालयों की इमारतों के निर्माण में जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए. पहले सरकार भवन बनाकर न्यायपालिका को सौंपती थी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदारी तय रहती थी. यदि वर्तमान व्यवस्था में न्यायपालिका खुद निर्माण कर रही है तो यह भी ठीक है, लेकिन सरकार के विभागों के जिम्मे जो कार्य हैं, उनकी जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए.''

निकाय चुनाव में सीएम के रोड शो पर सवाल

राजस्थान नगर निकाय चुनाव को लेकर गहलोत ने CM के रोड शो पर फिर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लड़े जाने चाहिए. कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने स्थानीय निकाय चुनावों में इस तरह प्रचार नहीं किया. उन्होंने कहा, ''हमारे किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया. बैठक करना अलग बात है लेकिन आप पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं जबकि आपने कोई काम किया ही नहीं. लोगों में आक्रोश है.''

बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स भी नाराज- गहलोत

गहलोत ने दावा किया कि जोधपुर समेत पूरे राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का जुड़ाव पार्टी के साथ बढ़ रहा है. जिन वर्गों को सरकार अपना पारंपरिक वोट बैंक मानती थी, उनमें भी इस बार नाराजगी दिखाई दे रही है.''

निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे अहम- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होंगे. उनके कार्यकाल में पट्टे जारी करने, सड़क निर्माण और विकास कार्यों पर काम हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इन मामलों में अपेक्षित गति नहीं दिखाई दे रही है.

भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत का सरकार पर आरोप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा, ''प्रदेश में भ्रष्टाचार पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को बंद या कमजोर कर दिया गया है.'' उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्कूल, खेल सुविधाएं, पुस्तकालय और छात्रावास सहित कई भवन बने हुए हैं, लेकिन उनका अपेक्षित उपयोग नहीं हो रहा है.

गहलोत ने ये भी कहा कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना किसी संकोच के अपने मत का इस्तेमाल करें और कांग्रेस को मजबूत करें.

निकाय चुनाव में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलेगा- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलेगा और सत्तारूढ़ दल को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि जनता के हाथ में सबसे बड़ा अधिकार उसका वोट है और मतदान के माध्यम से जनता सरकार को जवाब दे सकती है.

राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Ashok Gehlot  CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह
राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मतदान के बहिष्कार का ऐलान, जानें वजह
राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Voting Live: नाथद्वारा निकाय चुनाव के AAP उम्मीदवार डिटेन किए गए, जोधपुर में सबसे ज्यादा मतदान
Live: नाथद्वारा निकाय चुनाव के AAP उम्मीदवार डिटेन किए गए, जोधपुर में सबसे ज्यादा मतदान
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव: डूंगरपुर के 40 वार्डों में कल वोटिंग, प्रशासन अलर्ट
राजस्थान निकाय चुनाव: डूंगरपुर के 40 वार्डों में कल वोटिंग, प्रशासन अलर्ट
राजस्थान
कांग्रेस नेता पर भड़के मदन दिलावर, 'मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं'
कांग्रेस नेता पर भड़के मदन दिलावर, 'मुझे चरित्र का पाठ न पढ़ाएं'
Advertisement

वीडियोज

Juhi Mui: 😯Sanyam की नाराजगी में Juhi ने खुद को दी सजा! छोटी बांधकर बढ़ाई अपनी परेशानी। #sbs
Bollywood News: दुआ के जन्मदिन पर चमकी नन्हीं राजकुमारी, दीपिका ने शेयर की खास झलक (09.09.26)
गरबा विवाद पर अमृता फडणीस का बयान
BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ?
बांकीपुर में PK की जीत, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में AK 47, सुपर सीएम Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
Instagram पर आपत्तिजनक कंटेंट, Meta अधिकारियों की NCPCR के साथ हुई बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
'आकाश आनंद के पास अभी भी मौका है...' अशोक सिद्धार्थ का नाम लेकर मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
भारत न्यूजीलैंड दौरा: दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
दर्शकों में जबरदस्त उत्साह, अब तक बिक चुके हैं 50000 से अधिक टिकट
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
BRICS समिट: दिल्ली एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड, टर्मिनल-3 का पियर C शुरू
नौकरी
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
SBI में 207 पदों पर भर्ती, शानदार सैलरी के साथ नौकरी का मौका
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Launch LIVE Updates: महज 5 घंटे बाद लॉन्च होगी नई iPhone सीरीज, जानें एक-एक पॉइंट
महज 5 घंटे बाद लॉन्च होगी नई iPhone सीरीज, जानें एक-एक पॉइंट
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget