राजस्थान विधानसभा में बच्चों और युवाओं में बढ़ते ‘कार्डियक अरेस्ट’ से हो रही मौतों का मामला गरमा गया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत विपक्ष के कई विधायकों ने इन मौतों की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने की मांग की. उनका कहना था कि फिट दिखने वाले नौजवानों और यहां तक कि डॉक्टरों की अचानक मौत से लोगों में डर का माहौल बन रहा है.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने डीडवाना विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मौतों के आंकड़े बढ़े जरूर हैं, लेकिन यह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है. मंत्री के इस बयान के बाद सदन में हंगामा हो गया.

विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाया कि मौतों का बढ़ना सामान्य कैसे माना जा सकता है और अगर ऐसा है तो उसके पीछे के कारणों की स्पष्ट जांच क्यों नहीं हो रही.

गहलोत ने सोशल मीडिया पर जताई चिंता

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि युवाओं और बच्चों में बढ़ते कार्डियक अरेस्ट के मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सक्रिय दिखने वाले लोगों की अचानक मौत समाज में गहरी चिंता पैदा कर रही है.

गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के ‘रेयर साइड इफेक्ट्स’ जैसे टीटीएस पर हुई चर्चाओं का भी जिक्र किया. हालांकि ICMR की जुलाई 2025 की रिपोर्ट में वैक्सीन और अचानक मौत के बीच सीधा संबंध नहीं पाया गया है, फिर भी ‘लॉन्ग कोविड’ और वैक्सीन के हृदय पर असर को लेकर शोध जारी हैं.

पोस्ट कोविड सेंटर की याद दिलाई

गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने 2023 के बजट में RUHS (राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज) में ‘सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन’ बनाने की घोषणा की थी, ताकि ऐसे मामलों पर शोध हो सके. उनका आरोप है कि वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की कि राजनीति से ऊपर उठकर एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच कमेटी बनाई जाए, ताकि इन मौतों के असली कारण सामने आ सकें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.