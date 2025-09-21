हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कन्हैयालाल के परिजनों से मिले अशोक गहलोत, NIA पर साधा निशाना, बोले- 'ओपन एंड शट केस में भी...'

Ashok Gehlot News: उदयपुर में अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मदद दी थी. केंद्र से गंभीरता दिखाने की अपील.

By : पंकज यादव | Updated at : 21 Sep 2025 02:33 PM (IST)

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को उदयपुर पहुंचे और यहां स्वर्गीय कन्हैयालाल के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की. गहलोत ने परिजनों का हालचाल पूछा और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी है. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और NIA पर सवाल भी खड़े किए.

कांग्रेस सरकार ने दी थी आर्थिक मदद और नौकरी

गहलोत ने कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार ने कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद तुरंत एक्शन लिया था. उन्होंने X हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा “हमारी कांग्रेस सरकार ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी और दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी थी ताकि उन्हें जीवनयापन में कोई दिक्कत न हो. साथ ही हमारी पुलिस ने महज चार घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.”

'3 साल बाद भी NIA सजा नहीं दिला पाई'

गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एजेंसी NIA पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस केस को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक अपराधियों को सजा नहीं मिल सकी है.

उन्होंने कहा, “यह मामला ओपन एंड शट था, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था. लेकिन NIA अब तक अदालत से सजा नहीं दिलवा पाई है. परिवार भी इस बात से दुखी और निराश है.”

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जाए. उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाएगी और जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित होगा.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 2022 में उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. आरोपियों ने हत्या का वीडियो भी वायरल किया था.

उस समय राज्य सरकार ने फौरन एक्शन लेते हुए पूरे शहर में शांति व्यवस्था कायम की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. बाद में यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपा गया.

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 21 Sep 2025 02:33 PM (IST)
Ashok Gehlot Kanhaiyalal RAJASTHAN NEWS
