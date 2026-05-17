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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: अशोक गहलोत ने NEET पेपर लीक पर केंद्र को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की

Rajasthan News: अशोक गहलोत ने NEET पेपर लीक पर केंद्र को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की

Rajasthan News in Hindi: अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने इसे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बताया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 02:39 PM (IST)
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जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के मामले को लेकर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अब अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है. इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए.

गहलोत ने कहा कि लगातार तीन साल 2024, 2025 और 2026 में पेपर लीक की घटनाएं सामने आना बेहद गंभीर स्थिति है. इससे देश के लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और युवाओं में गहरा आक्रोश है.

पेपर लीक मामले पर सरकार नहीं कर पा रही सुधार- गहलोत

अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले को रोकने में पूरी तरह विफल रही है और जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी संसद में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया था और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं हुआ.

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कई छात्रों का खराब हो रहा भविष्य- गहलोत

गहलोत ने यह भी कहा कि पेपर लीक मामलों के कारण कई छात्रों का भविष्य खराब हुआ है और कुछ मामलों में आत्महत्या तक की खबरें सामने आई हैं, जो बेहद दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया और कहा कि अगर जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए तो जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की गहलोत ने की मांग

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि या तो शिक्षा मंत्री स्वयं इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री उन्हें हटाएं, ताकि यह संदेश जाए कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है. गौरतलब है कि नीट-यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन अनियमितताओं के आरोपों के बाद इसे रद्द करना पड़ा. इसके बाद देशभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. सरकार ने अब 21 जून को पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की है.

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Published at : 17 May 2026 02:39 PM (IST)
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