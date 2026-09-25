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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानगहलोत का BJP पर निशाना, 'राजस्थान निकाय चुनाव में हुई वोटों की लूट'

गहलोत का BJP पर निशाना, 'राजस्थान निकाय चुनाव में हुई वोटों की लूट'

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी बेईमानी और गड़बड़ी की कोशिश करेगी लेकिन ग्रामीण जनता बेहद समझदार है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Sep 2026 06:36 PM (IST)
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राजस्थान में निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने वोटों की लूट की है. चुने हुए पार्षदों को डराया धमकाया गया है. पुलिस का दुरुपयोग किया गया है. उन्होंने आशंका जताई कि पंचायत चुनाव में भी बीजेपी गड़बड़ी करने की कोशिश कर सकती है.

उन्होंने आगे कहा, ''नितिन नवीन को यह पता है कि राजस्थान में उनकी पार्टी कांग्रेस से किस तरह मामूली वोटों से ही आगे हो सकी है. राजधानी जयपुर में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं.'' पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने फिर दोहराया है कि राजस्थान में पश्चिम बंगाल की तरह हुई वोटों की लूट के खिलाफ सभी को मिलकर राजस्थान बंद का आह्वान करना चाहिए. ऐसा करने से पूरे देश में एक मैसेज जाएगा.

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'निकाय की तरह पंचायत चुनाव में भी BJP बेईमानी की कोशिश करेगी'

पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर पूछे गए सवालों पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, ''मेरे लिए नितिन नवीन कोई मायने नहीं रखते हैं. बीजेपी नगर निकाय चुनाव की तरह ही पंचायत चुनाव में भी बेईमानी और गड़बड़ी की कोशिश करेगी लेकिन ग्रामीण जनता बेहद समझदार है. हम उम्मीद करते हैं कि ग्रामीण वोटर बीजेपी की मनमानी को रोकने का काम करेंगे.''

CEC ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए- अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर छिड़े विवाद पर कहा कि उन्हें अब कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है. उन्होंने कहा, ''सीईसी ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए. जो जानकारी सामने आई है उससे लोकतंत्र कमजोर हुआ है. लोकतंत्र को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार का हटना बेहद जरूरी है.'' पूर्व सीएम गहलोत ने निर्वाचन आयोग के कई फैसलों पर दो आयुक्तों द्वारा लिखित आपत्ति दर्ज कराए जाने की खबर सामने आने के बाद यह मांग की.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Sep 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot BJP Rajasthan NEWS
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