कांग्रेस के प्रदर्शन में आधी रात पहुंचे अशोक गहलोत, रितु बराला केस में FIR की मांग

दिल्ली में हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला पर कथित हमले के मामले में कांग्रेस पार्टी FIR दर्ज कराने की मांग कर रही है. इसी संबंध में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा और रात भर वहां बैठा रहा.

कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी वो वहां से नहीं हटेंगे. शाम होते होते राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए थे. हालांकि, डोटासरा और अन्य पार्टी नेताओं द्वारा घर जाकर आराम करने का आग्रह करने पर वो अपने आवास लौट गए. वहीं, अन्य नेता रातभर नहीं रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

VIDEO | Rajasthan: Congress leaders including party’s state president Govind Singh Dotasra spend night at Jaipur Police Commissionerate demanding FIR in Ritu Barala assault case. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/sZc5TEMLx5 — Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2026

अलवरः बच्चों के बाहर खेलने पर भड़की मां, कैंची से की हत्या, खुद ने भी की खुदकुशी

अशोक गहलोत ने कहा- दबाव में है पुलिस

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि जयपुर पुलिस सरकार के दबाव में है, जिसकी कोई कल्पनी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा,"खासकर महिलाओं के मामले में, किसी भी घटना के लिए 'जीरो FIR' दर्ज की जा सकती है. महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान है कि अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो वो देश के किसी भी कोने में FIR दर्ज करा सकती हैं."

गहलोत ने आगे कहा, "आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आगे (संबंधित थाने को) भेजना है. अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो उन्हें इसके लिए जांच करने की भी जरूरत नहीं है. अब हम क्या कहें? क्या हम इसकी निंदा करें या इन्हें क्या कहें? पुलिस कमिश्नर मिल नहीं रहे हैं. DGP दबाव में काम कर रहे हैं."

गहलोत ने दावा किया कि यहां की पुलिस कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उनको कितना दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस की स्थिति खराब हो चुकी है और हाल के निकाय चुनावों के दौरान भी ये साफ देखने को मिला.

Jaipur, Rajasthan: Congress State President Govind Singh Dotasra and other party leaders remain inside the Jaipur Police Commissionerate, demanding the registration of an FIR in connection with the alleged assault on NSUI National Secretary Ritu Barala by a Delhi Police constable in Delhi. Former CM Ashok Gehlot says, "...Especially for women, a Zero FIR can be registered for any case. There is a special provision made for women that if any such incident happens to them, you can have it registered in any corner of Hindustan. You don’t have to do anything, just forward it. If the government has to forward it, they don't even have to investigate it. Now what can we say? Should we condemn them or what should we call them? The police commissioner is untraceable. The DGP is working under pressure..." (19.10) — IANS (@ians_india) October 19, 2026

क्या है मामला?

दरअसल, 13 अक्टूबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर सात के पास विरोध प्रदर्श के दौरान दिल्ली पुलिस ने NSUI के कार्यक्रताओं को हिरासत में लिया था. रितु बराला का आरोप है कि इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी और थाने में भी उन्हें डंडे से पीटा था. रितु बराला राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं और पिछले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर में रह रही हैं. जयपुर में सोमवार को उन्होंने मोती डूंगरी पुलिस स्टेशन में अर्जी देकर अपने साथ हुई घटना की 'जीरो FIR' दर्ज किए जाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया.

इसके बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फोन कर इस मामले में आंदोलन करने को कहा था जिसके बाद कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए और उन्होंने पहले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की. दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत पर FIR दर्ज न होने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया. इसके बाद इन नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर धरना दिया.



