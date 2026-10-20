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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकांग्रेस के प्रदर्शन में आधी रात पहुंचे अशोक गहलोत, रितु बराला केस में FIR की मांग

कांग्रेस के प्रदर्शन में आधी रात पहुंचे अशोक गहलोत, रितु बराला केस में FIR की मांग

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी अब NSUI राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के समर्थन में उतर गए हैं. उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की और पुलिस पर निशाना साधा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Oct 2026 08:11 AM (IST)
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 दिल्ली में हाल ही में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला पर कथित हमले के मामले में कांग्रेस पार्टी FIR दर्ज कराने की मांग कर रही है. इसी संबंध में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा और रात भर वहां बैठा रहा. 

कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी वो वहां से नहीं हटेंगे. शाम होते होते राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए थे. हालांकि, डोटासरा और अन्य पार्टी नेताओं द्वारा घर जाकर आराम करने का आग्रह करने पर वो अपने आवास लौट गए. वहीं, अन्य नेता रातभर नहीं रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

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अशोक गहलोत ने कहा- दबाव में है पुलिस

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि जयपुर पुलिस सरकार के दबाव में है, जिसकी कोई कल्पनी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा,"खासकर महिलाओं के मामले में, किसी भी घटना के लिए 'जीरो FIR' दर्ज की जा सकती है. महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान है कि अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो वो देश के किसी भी कोने में FIR दर्ज करा सकती हैं."

गहलोत ने आगे कहा, "आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे आगे (संबंधित थाने को) भेजना है. अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो उन्हें इसके लिए जांच करने की भी जरूरत नहीं है. अब हम क्या कहें? क्या हम इसकी निंदा करें या इन्हें क्या कहें? पुलिस कमिश्नर मिल नहीं रहे हैं. DGP दबाव में काम कर रहे हैं."

गहलोत ने दावा किया कि यहां की पुलिस कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उनको कितना दबाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस की स्थिति खराब हो चुकी है और हाल के निकाय चुनावों के दौरान भी ये साफ देखने को मिला. 

क्या है मामला?

दरअसल, 13 अक्टूबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर सात के पास विरोध प्रदर्श के दौरान दिल्ली पुलिस ने NSUI के कार्यक्रताओं को हिरासत में लिया था. रितु बराला का आरोप है कि इस दौरान एक  महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की थी और थाने में भी उन्हें डंडे से पीटा था. रितु बराला राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली हैं और पिछले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर में रह रही हैं. जयपुर में सोमवार को उन्होंने मोती डूंगरी पुलिस स्टेशन में अर्जी देकर अपने साथ हुई घटना की 'जीरो FIR' दर्ज किए जाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया.

इसके बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फोन कर इस मामले में आंदोलन करने को कहा था जिसके बाद कांग्रेस के नेता एक्टिव हो गए और उन्होंने पहले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की. दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत पर FIR दर्ज न होने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया. इसके बाद इन नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर धरना दिया. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 20 Oct 2026 08:11 AM (IST)
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NSUI Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
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