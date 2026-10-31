IAS शिखर अग्रवाल के 40 विला पर बवाल, अशोक गहलोत ने CM भजनलाल को घेरा

राजस्थान के सीनियर IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल के संपत्ति विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने मुख्यमंत्री को सीधे सामने आकर पूरे मामले पर जवाब देने की चुनौती दी है. साथ ही उन्होंने अधिकारी और उनकी IPS पत्नी से जुड़े संपत्ति संबंधी आरोपों की जांच CBI या ED से कराने की मांग की है.

गहलोत का कहना है कि केवल ACB जांच शुरू करने और अधिकारी को APO करने से इस मामले की गंभीरता कम नहीं हो जाती. सरकार को इस पूरे प्रकरण पर स्थिति साफ करनी चाहिए.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ने कहा कि शिखर अग्रवाल और उनकी IPS अधिकारी पत्नी को लेकर मीडिया में जो खबरें और आरोप सामने आए हैं, वे बेहद गंभीर हैं. एक साथ 40 विला खरीदे जाने की खबर चौंकाने वाली है. मुख्यमंत्री को इस मामले की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के तीन साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान सामने आया यह सबसे बड़ा घोटाला है.

गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित छूट दी गई थी. ऐसे में मीडिया में सामने आए तथ्यों और अधिकारी के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि कलेक्टर, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन और मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए शिखर अग्रवाल के फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

इन फैसलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब मुख्यमंत्री कार्यालय में ही इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं तो वहां और क्या-क्या हुआ होगा.

स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी को APO करना और मामले की जांच ACB को सौंपना पर्याप्त नहीं है. इतने गंभीर आरोपों की जांच किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे खुद आगे आकर जनता के सामने अपना पक्ष रखें और बताएं कि इस पूरे प्रकरण में सरकार की क्या भूमिका रही है.

पूर्व सीएम गहलोत ने शिखर अग्रवाल और उनकी IPS अधिकारी पत्नी से भी तत्काल स्वदेश लौटने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि अधिकारी दंपति का कोई दोष नहीं है और मीडिया में आई खबरों में सच्चाई नहीं है, तो उन्हें सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

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