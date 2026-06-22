Rajasthan News: जोधपुर-कोटा में प्रसूताओं को इन्फेक्शन, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा
Rajasthan News In Hindi: जोधपुर, कोटा और बीकानेर के अस्पतालों में प्रसूताओं में इन्फेक्शन को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला. साथ ही इलाज की गारंटी मांगी है.
राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं (गर्भवती और हाल ही में मां बनी महिलाओं) में इन्फेक्शन फैलने के मामलों ने तूल पकड़ लिया है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर भजनलाल सरकार पर जोरदार हमला बोला है. जोधपुर के पावटा अस्पताल में 8 प्रसूताओं में इन्फेक्शन फैलने के सवाल पर गहलोत ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को 'सोया हुआ' करार दिया.
पूर्व सीएम गहलोत ने अपने हालिया कोटा दौरे का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने आज ही ट्वीट किया है. यह प्रदेश में एक बेहद गंभीर घटना है. कोटा में जो हुआ, उससे सभी परिवार चिंतित हैं. मैं वहां 5 पीड़ित महिलाओं से मिलकर आया हूं, जिनकी किडनी फेल हो गई है. भगवान करे वे सभी ठीक हो जाएं और डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत न आए."
गहलोत ने आगे कहा कि ऐसा ही मामला बीकानेर और अब जोधपुर (8 महिलाओं में इन्फेक्शन) में सामने आया है. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, "मरीजों के परिवार वाले डरे हुए हैं कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें कौन पूछेगा. सरकार को चाहिए कि वह आगे आकर इन महिलाओं के डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट (यदि जरूरत पड़ी) तक के पूरे इलाज की पक्की गारंटी ले."
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'हमने 25 लाख का मुफ्त इलाज दिया, जो अमेरिका में भी नहीं'
अपनी सरकार के कार्यकाल की योजनाओं को याद करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जांचें और दवाइयां फ्री की थीं. उन्होंने कहा, "दुनिया के बड़े मुल्कों में भी 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त नहीं है, जो हमने राजस्थान में करके दिखाया. ऐसी स्कीम तो अमेरिका जैसे देश में भी बंद करनी पड़ी थी." गहलोत ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में अगर कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, तो सरकार उसे पकड़ नहीं पा रही है और मरीजों को दिल्ली या अहमदाबाद रेफर करने की बात सोची जाती है. इस लापरवाही से महिलाओं में अस्पतालों को लेकर डर का माहौल बन गया है.
मंत्रियों पर भी साधा तीखा निशाना
अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ भजनलाल सरकार के मंत्रियों के रवैये पर भी कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वन मंत्री का बिना नाम लिए (दक साहब का जिक्र करते हुए) तंज कसा. गहलोत ने कहा, "यह बड़ी अजीब स्थिति है. सरकार के मंत्री थानों में जाकर गाली-गलौज कर रहे हैं और हवा-हवाई बयानबाजी कर रहे हैं. जनता के काम को छोड़कर इनका ध्यान दूसरी चीजों पर है."
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