BJP पर भड़के अशोक गहलोत तो गृह राज्य मंत्री बोले, 'कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी कलह'

राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. गहलोत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार को जनता की समस्या और कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत अहम है. राजस्थान में 11 हजार से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई. प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है. जघन्य और मार्मिक अपराध हो रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आगे आके इन मुद्दों पर बात करें, लेकिन सरकार सदन में इतने अहम मुद्दों पर बात नहीं कर रहीं है. दो साल बनाम पांच साल का मजाक बना रखा है. ये बहुत बेतुका और मूर्खता वाला बयान था कि दो साल बनाम पांच साल की बात हो. बाद में सरकार को इससे पीछे हटना पड़ा.

कांग्रेस के काम को अपना बता रही प्रदेश सरकार- अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने आगे कहा कि पता नहीं ये कौनसे आंकड़े ले आते हैं. जो घोषणा हम कर चुके, बजट दे चुके और वो ही काम हमें गिना रहे हैं. मतलब काम हमारा, हमारा बजट हमने दिया और हमारे किए काम को हमें ही गिना रहे हैं. साथ ही कहा कि PM नरेंद्र मोदी अजमेर आ रहे हैं. सुना है कि 25 कॉलेज का उद्घाटन करेंगे. उनमें से 18 तो हमारे हैं. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन दबाव में है. बिना विपक्ष के इन्वॉल्वमेंट में SIR किया जा रहा है. बिना विपक्ष के पक्ष क्या है.

पूर्व सीएम ने कहा कि हम प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं तुम्हारे दुश्मन नहीं. जब हम केंद्र में थे 12-12 दिन हाउस नहीं चलता था, लेकिन कभी किसी को निष्कासित किया जाता था. आज माहौल खराब हो रहा है, लोगों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दी जाती है. वो नेता प्रतिपक्ष है, देश का क्या माहौल बना दिया.

उन्होंने कहा कि ओम बिड़ला हमारे राजस्थान के दो बार स्पीकर बनना बड़ी बात है. लेकिन जिस हिसाब से हाउस चला रहे हैं वो सब देख रहे हैं. विपक्ष को कुछ नहीं कहने देते है. सत्ता पक्ष चाहे इंदिरा गांधी या किसी को कुछ भी कहने दिया जाता है. मगर, विपक्ष को किताब लाने पर ऐतराज कर दिया जाता है.

कांग्रेस में इन दिनों चल रहा अंदरूनी कलह- मंत्री जवाहर सिंह

अशोक गहलोत के बयान पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मीडिया गैलरी में आकर पार्टी और सरकार की तरफ से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी कलह है. नेताओं में आपसी खींचतान है. इसकी वजह से उसके नेताओं को दिल्ली से भी डांट सुननी पड़ रही है. अशोक गहलोत मौजूदा सत्र में पहली बार विधानसभा पहुंचे. वह पार्टी नेताओं के बीच छिड़े विवाद को सुलझाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके. उनका यहां आना बेकार हो गया. जो बातें वह मीडिया में आकर कह रहे हैं. अगर उनमें हिम्मत है तो सदन में आकर बहस में हिस्सा लें. कभी वह ट्विटर पर बयान जारी करते हैं तो कभी मीडिया में करते है. उन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए.

