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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपेपर लीक के बाद NEET एग्जाम रद्द, सरकार पर भड़के अशोक गहलोत, बोले- 'जान बूझकर 2 हफ्ते तक...'

पेपर लीक के बाद NEET एग्जाम रद्द, सरकार पर भड़के अशोक गहलोत, बोले- 'जान बूझकर 2 हफ्ते तक...'

Ashok Gehlot on NEET Exam 2026: अशोक गहलोत का दावा है कि राजस्थान की BJP सरकार जान बूझकर इस मुद्दे को दो हफ्ते से छिपाकर रखी थी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 12 May 2026 01:09 PM (IST)
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पेपर लीक के विवाद के बीच NTA ने NEET UG 2026 एग्जाम रद्द कर दिया है, जिससे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों पर असर पड़ेगा. इसपर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत की कड़ी प्रतिक्रिया आई है. नाराजगी जताते हुए अशोक गहलोत राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर खूब भड़के

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अशोक गहलोत ने लिखा, "NEET (UG) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी. राजस्थान की बीजेपी सरकार ने जानबूझकर दो हफ्ते तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया."

यह भी पढ़ें: राजस्थान: NEET गैस पेपर विवाद में देहरादून से एक को किया डिटेन, SOG बोली- 'सैंकड़ों छात्रों के...'

पूर्व सीएम गहलोत ने NTA की तारीफ करते हुए कहा, “नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है.”

अशोक गहलोत ने आगे लिखा, “राजस्थान की बीजेपी सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए OMR शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो. कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई. इसी प्रकार, अब NEET (UG) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई. अब सच्चाई सामने आ गई है और बीजेपी सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है.”

‘किसी को बचाने की कोशिश कर रही सरकार’- अशोक गहलोत 

अशोक गहलोत ने दावा किया है कि सरकार ने जान बूझकर पेपर लीक की खबर कई दिन तक छिपाकर रखी. FIR तक नहीं करवाई गई. हमने खुद ही दो दिन पहले मांग की थी और सवाल किया था कि अब तक FIR क्यों नहीं हुई? यह बहुत बड़ा मामला था. एसओजी की जांच में लोग पकड़े गए. तब भी पता नहीं किसको बचाने के लिए केस दर्ज नहीं किया गया. 

जानकारी के लिए बता दें कि नीट यूजी 2026 का पेपर 3 मई को आयोजित हुआ था. इससे पहले आरोप था कि 2 मई को गेस पेपर के माध्यम से पेपर लीक कर दिया गया. 

यह भी पढ़ें: राजस्थान: NEET या चीट! 'गेस पेपर' में कॉमा-फुलस्टॉप तक 135 सवाल हुए मैच, जांच में जुटी SOG

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 12 May 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot NTA RAJASTHAN NEWS NEET UG 2026 NEET Exam 2026
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