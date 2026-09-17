गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअशोक गहलोत का BJP पर आरोप, 'डेढ़ करोड़, दो करोड़ और ढाई करोड़...'

अशोक गहलोत का BJP पर आरोप, 'डेढ़ करोड़, दो करोड़ और ढाई करोड़...'

अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्षदों को बीजेपी प्रलोभन दे रही है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 17 Sep 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया. गुरुवार (17 सितंबर) को उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षदों को डेढ़ करोड़, दो करोड़ और ढाई करोड़ रुपए तक के प्रलोभन दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर डाका डाला जा रहा है.

पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा- गहलोत

पूर्व CM ने दावा किया कि पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा है. पुलिस और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पैसों की कमी नहीं है. सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल हुआ धनबल अब जिलों और ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है.

CM के गृह जिले में बीजेपी को बहुमत नहीं- गहलोत

गहलोत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में भी बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी. अजमेर, अलवर, जोधपुर, पाली और झालावाड़ जैसे बड़े नेताओं के गृह क्षेत्रों में भी बीजेपी बहुमत से दूर रही. उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में सिर्फ 0.94 फीसदी का अंतर रहा लेकिन सीटों का अंतर 5.5 फीसदी हो गया.

परिसीम पर भी गहलोत ने उठाए सवाल

जोधपुर को लेकर गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस को बीजेपी से 14,282 वोट ज्यादा मिले फिर भी दोनों को 44-44 वार्ड मिले. उन्होंने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों को मिलाया गया, जबकि बीजेपी समर्थक क्षेत्रों में वार्डों को बांटा गया.

भरतपुर में मेयर की कुर्सी के लिए जंग, BJP को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर!

जयपुर में भी कांग्रेस को बीजेपी से 14620 वोट ज्यादा मिलने का दावा उन्होंने किया. लेकिन बीजेपी ज्यादा वार्ड जीत गई. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10244 वार्डों में से बीजेपी 6065 वार्डों में चुनाव हारी है. राजस्थान के 309 निकायों में से 223 निकायों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला.

बीजेपी को सिर्फ 4 नगर निगम में बहुमत- गहलोत

पूर्व सीएम के मुताबिक 10 नगर निगमों में बीजेपी को सिर्फ 4 में बहुमत मिला, जो पिछली बार से एक निगम कम है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है और बाड़ेबंदी पर दबिश दी जा रही है. बीजेपी पार्षदों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में मेयर और चेयरमैन बीजेपी से नहीं बल्कि ‘लक्ष्मी जी’ के बनेंगे.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 17 Sep 2026 08:30 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
भरतपुर में मेयर की कुर्सी के लिए जंग, BJP को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर!
भरतपुर में मेयर की कुर्सी के लिए जंग, BJP को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर!
राजस्थान
सागवाड़ा नगर पालिका उपाध्यक्ष पद पर घमासान, राजपूत समाज ने रखी ये मांग
सागवाड़ा नगर पालिका उपाध्यक्ष पद पर घमासान, राजपूत समाज ने रखी ये मांग
राजस्थान
जयपुर में झमाझम बारिश, PM मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम प्रभावित!
जयपुर में झमाझम बारिश, PM मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम प्रभावित!
राजस्थान
PM मोदी के जन्मदिन पर CJP ने भी जलाए दीये, आशुतोष रांका बोले- 'कामना करते हैं कि...'
PM मोदी के जन्मदिन पर CJP ने भी जलाए दीये, आशुतोष रांका बोले- 'कामना करते हैं कि...'
Advertisement

वीडियोज

UP News: Ghaziabad में स्कूल वैन के साथ हादसा, बाल-बाल बचे वैन में सवार सभी छात्र।
Chitra Tripathi: PDA की सियासत में पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक क्यों अहम? | Akhilesh | UP Election 2027
Trump Tariff War Against India: ट्रंप के टैरिफ बिल से भारत पर दबाव, MEA ने दिया कड़ा संदेश | PM Modi
YRKKH: 😯Maira के सिर चढ़ा प्यार का भूत! Armaan-Abhira की समझाइश को किया दरकिनार! #sbs
Bollywood News: रणबीर कपूर का प्रसाद ठुकराने का वायरल सच, 'रामायण' के कड़े अनुशासन के कारण ट्रोल हुए अभिनेता (17.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
बिहार
PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'
PM मोदी का जलवा! मुस्लिम महिलाओं ने काटा केक, बोलीं- 'लंबे समय तक…'
बॉलीवुड
दिशा सालियान केस के सवाल पर भागीं रिया चक्रवर्ती, CBI ने दर्ज की है FIR
दिशा सालियान केस के सवाल पर भागीं रिया चक्रवर्ती, CBI ने दर्ज की है FIR
क्रिकेट
पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा
पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा
इंडिया
'3 भाषा नीति को अगले साल से लागू किया जाना चाहिए', CBSE से बोला सुप्रीम कोर्ट
'3 भाषा नीति को अगले साल से लागू किया जाना चाहिए', CBSE से बोला सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
ओटीटी
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
‘राइज एंड फॉल 2’ में चार नाम हुए कंफर्म, कौन हैं ये कंटेस्टेंट्स?
इंडिया
पीएम मोदी के बर्थडे पर शशि थरूर ने दी बधाई, कहा- 'वे हमारे प्यारे ...'
पीएम मोदी के बर्थडे पर शशि थरूर ने दी बधाई, कहा- 'वे हमारे प्यारे ...'
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget