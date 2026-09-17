अशोक गहलोत का BJP पर आरोप, 'डेढ़ करोड़, दो करोड़ और ढाई करोड़...'

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया. गुरुवार (17 सितंबर) को उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षदों को डेढ़ करोड़, दो करोड़ और ढाई करोड़ रुपए तक के प्रलोभन दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में धनबल और सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर डाका डाला जा रहा है.

पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा- गहलोत

पूर्व CM ने दावा किया कि पार्षदों को डराया-धमकाया जा रहा है. पुलिस और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास पैसों की कमी नहीं है. सरकारें गिराने के लिए इस्तेमाल हुआ धनबल अब जिलों और ब्लॉक स्तर तक पहुंच गया है.

CM के गृह जिले में बीजेपी को बहुमत नहीं- गहलोत

गहलोत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में भी बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी. अजमेर, अलवर, जोधपुर, पाली और झालावाड़ जैसे बड़े नेताओं के गृह क्षेत्रों में भी बीजेपी बहुमत से दूर रही. उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में सिर्फ 0.94 फीसदी का अंतर रहा लेकिन सीटों का अंतर 5.5 फीसदी हो गया.

परिसीम पर भी गहलोत ने उठाए सवाल

जोधपुर को लेकर गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस को बीजेपी से 14,282 वोट ज्यादा मिले फिर भी दोनों को 44-44 वार्ड मिले. उन्होंने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक क्षेत्रों को मिलाया गया, जबकि बीजेपी समर्थक क्षेत्रों में वार्डों को बांटा गया.

भरतपुर में मेयर की कुर्सी के लिए जंग, BJP को सता रहा क्रॉस वोटिंग का डर!

जयपुर में भी कांग्रेस को बीजेपी से 14620 वोट ज्यादा मिलने का दावा उन्होंने किया. लेकिन बीजेपी ज्यादा वार्ड जीत गई. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10244 वार्डों में से बीजेपी 6065 वार्डों में चुनाव हारी है. राजस्थान के 309 निकायों में से 223 निकायों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला.

बीजेपी को सिर्फ 4 नगर निगम में बहुमत- गहलोत

पूर्व सीएम के मुताबिक 10 नगर निगमों में बीजेपी को सिर्फ 4 में बहुमत मिला, जो पिछली बार से एक निगम कम है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दलीय और कांग्रेस पार्षदों पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है और बाड़ेबंदी पर दबिश दी जा रही है. बीजेपी पार्षदों को करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर बोर्ड बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में मेयर और चेयरमैन बीजेपी से नहीं बल्कि ‘लक्ष्मी जी’ के बनेंगे.